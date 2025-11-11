Warren Buffett, legendarul „Oracol din Omaha”, își anunță retragerea

Warren Buffett, 95 de ani, anunță că „va păstra tăcerea” înainte de a se retrage de la Berkshire Hathaway în 2025, predându-i conducerea lui Greg Abel.

Warren Buffett, legendarul miliardar care a transformat Berkshire Hathaway într-un imperiu de un trilion de dolari, a anunțat că, după 2025, va înceta să mai scrie scrisorile sale anuale către investitori și să susțină discursuri publice, scrie The Straits Times.

În ceea ce el numește „ultimul capitol”, investitorul de 95 de ani a declarat că „va păstra tăcerea”, retrăgându-se treptat din compania pe care a condus-o timp de peste șase decenii.

Buffett a confirmat că adjunctul său de lungă durată, Greg Abel, va prelua funcția de director executiv la sfârșitul anului 2025.

Abel va moșteni o rezervă de numerar de 382 de miliarde de dolari, în timp ce Buffett își încheie oficial mandatul.

Deși va rămâne președinte al consiliului, Buffett a precizat că Abel va avea control deplin asupra operațiunilor și investițiilor Berkshire.

Buffett și-a exprimat încrederea totală în succesorul său, scriind: „Nu mă pot gândi la nimeni mai potrivit să gestioneze economiile mele și ale voastre.”

Citește pe Antena3.ro Mâna umflată a lui Vladimir Putin stârnește un nou val de speculații privind sănătatea președintelui rus

În aceeași scrisoare, Buffett a dezvăluit că accelerează donațiile de peste 1,3 miliarde de dolari către patru fundații de familie, parte din planul său pe termen lung de a-și distribui averea personală de 150 de miliarde de dolari.

El a spus că dorește ca cei trei copii ai săi, Susie, Howard și Peter, să-i administreze moștenirea cât timp este în viață, numindu-i „maturi, capabili și principiali.”

Buffett a recunoscut că vârsta începe să-l încetinească, dar a spus că va continuă să lucreze cinci zile pe săptămână, înconjurat de „oameni minunați.”

Scrisorile sale anuale, pline de umor și înțelepciune financiară, au inspirat generații de investitori. Pe măsură ce se pregătește să facă un pas înapoi, Buffett lasă în urmă un mesaj final de încredere, modestie și optimism pentru viitorul Berkshire Hathaway.

(sursa: Mediafax)