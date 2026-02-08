Washington Post, ziarul lui Jeff Bezos, a concediat o treime din personal

Redactorul executiv al ziarului The Post, Matt Murray, a numit mișcarea dureroasă, dar necesară pentru a consolida poziția publicației și pentru a face față schimbărilor tehnologice și obiceiurilor utilizatorilor. „Nu putem fi totul pentru toată lumea”, a spus Murray într-o notă către membrii personalului, potrivit AP.

El a prezentat schimbările într-o întâlnire online la nivelul întregii companii, iar membrii personalului au început apoi să primească e-mailuri cu unul dintre cele două subiecte - prin care li se spunea că rolul lor a fost sau nu eliminat.

Zvonuri despre concedieri circulaseră de săptămâni întregi, încă de când se scursese vestea că reporterii sportivi care se așteptau să călătorească în Italia pentru Jocurile Olimpice de iarnă nu vor mai pleca. Dar când a apărut vestea oficială, amploarea și amploarea reducerilor de personal au fost șocante, afectând practic fiecare departament din redacție.

„Sunt vești devastatoare pentru oricine este interesat de jurnalismul din America și, de fapt, din întreaga lume”, a declarat Margaret Sullivan, profesoară de jurnalism la Universitatea Columbia și fostă editorialistă media la Post și The New York Times. „The Washington Post a fost atât de important în atâtea moduri, în ceea ce privește relatările despre știri, sport și cultură.”

Martin Baron, primul redactor al ziarului Post sub conducerea actualului proprietar, miliardarul Jeff Bezos, l-a condamnat pe fostul său șef și a numit ceea ce s-a întâmplat la ziar „un studiu de caz de distrugere aproape instantanee și autoprovocată a mărcii”.

Iar fosta președintă a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a numit concedierile „parte a unui model reprobabil mai amplu, în care deciziile corporative golesc redacțiile din întreaga țară”.

Într-un discurs adresat membrilor Fundației Washington Press Club, Pelosi a spus: „O presă liberă nu își poate îndeplini misiunea dacă este lipsită de resursele de care are nevoie pentru a supraviețui. Iar atunci când redacțiile sunt slăbite, republica noastră este slăbită.”

Bezos, care a păstrat tăcerea în ultimele săptămâni pe fondul apelurilor jurnaliștilor de la Washington Post de a interveni și de a preveni reducerile, nu a făcut niciun comentariu imediat.

Ziarul a pierdut abonați parțial din cauza deciziilor luate de Bezos, inclusiv retragerea susținerii Kamala Harris, o democrată, în timpul alegerilor prezidențiale din 2024 împotriva lui Donald Trump, un republican, și adoptarea unei direcții mai conservatoare pe paginile de opinie liberale.

Fiind o companie privată, Post nu dezvăluie câți abonați are, dar se estimează că sunt aproximativ 2 milioane. Post nu a precizat nici câți angajați are, ceea ce face imposibilă estimarea numărului de persoane concediate miercuri. Post nu și-a prezentat nici situația financiară.

Problemele ziarului The Post contrastează cu cele ale concurentului său de lungă durată, The New York Times, care a prosperat în ultimii ani, în mare parte datorită investițiilor în produse auxiliare, cum ar fi jocurile și recomandările de produse Wirecutter. The Times și-a dublat personalul în ultimul deceniu.

Eliminarea secțiunii de sport pune capăt unui departament care a găzduit de-a lungul anilor multe personalități cunoscute, printre care John Feinstein, Michael Wilbon, Shirley Povich, Sally Jenkins și Tony Kornheiser. The Times și-a desființat în mare parte secțiunea de sport, dar a înlocuit acoperirea prin cumpărarea The Athletic și încorporarea lucrărilor sale în site-ul web al Times.

