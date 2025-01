Xi Jinping îşi exprimă optimismul pentru Anul Şarpelui

Liderul chinez a vorbit la o întâlnire a înalţilor oficiali ai Partidului Comunist Chinez (PCC), în ajunul unui concediu de opt zile (28 ianuarie - 4 februarie) pentru intrarea în Anul Şarpelui - care începe miercuri.



China se luptă să-şi consolideze redresarea economică după pandemie şi se confruntă cu o criză în sectorul imobiliar, un consum slab al gospodăriilor şi un şomaj ridicat în rândul tinerilor.



"În ultimul an, în faţa unor situaţii complexe şi grave, am reacţionat cu calm, am adoptat măsuri cuprinzătoare, am depăşit dificultăţile şi am mers mai departe cu hotărâre", a spus Xi, conform agenţiei oficiale de ştiri Xinhua.



Autorităţile au "lansat măsuri pentru a stimula economia şi a promova redresarea acesteia", dezvoltarea fiind "remarcabilă, iar rezultatele, încurajatoare", a spus el.



"Prin eforturile şi lupta noastră, am dovedit încă o dată că nimic nu poate opri marşul poporului chinez în căutarea unei vieţi mai bune", a spus el.



Creşterea Chinei a fost de 5% în 2024, un ritm de invidiat pentru majoritatea ţărilor dezvoltate, dar departe de ratele de două cifre de acum un deceniu.



China rămâne sub ameninţarea preşedintelui american Donald Trump, care ar putea impune tarife prohibitive asupra produselor chinezeşti.

AGERPRES