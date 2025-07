Sinner l-a învins pe Djokovic și va disputa finala la Wimbledon împotriva lui Alcaraz

Sinner s-a impus în mai puțin de două ore de joc (1 h 55 min) în fața deținătorului recordului de trofee de Grand Slam (24), iar în finală în va înfrunta pe spaniolul Carlos Alcaraz, câștigătorul titlului la Wimbledon în ultimii doi ani.



Alcaraz, ocupantul locului secund în clasamentul mondial, a trecut la rândul său în penultimul act, cu 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 (8/6), de americanul Taylor Fritz.



Djokovic (38 ani), fostul 'rege' al circuitului, aflat în prezent pe locul 6 ATP, nu a părut în măsură să-i pună probleme lui Sinner, jucător cu 15 ani mai tânăr, cu excepția debutului setului al treilea, în care a condus cu 3-0, însă italianul a revenit și s-a impus în final cu 6-4.



Sârbul, care a cucerit de șapte ori trofeu pe iarba de la Wimbledon, a disputat cu această ocazie a 52-a semifinală de Mare Șlem din cariera sa. El spera să egaleze recordul elvețianului Roger Federer, octuplu campion la All England Club,



Carlos Alcaraz și Jannik Sinner au confirmat astfel pronosticurile și își vor disputa trofeul la competiția londoneză, după ce și-au împărțit toate titlurile de Grand Slam după US Open 2023, câștigat de Djokovic.



Spaniolul are opt victorii în 12 meciuri disputate împotriva italianului, ultima lor confruntare având loc luna trecută, în finala de la Roland Garros, câștigată în cinci seturi de Alcaraz.



Sinner s-a impus însă în singura lor confruntare anterioară pe iarbă, care a avut loc în 2022, în turul al patrulea de la Wimbledon.

