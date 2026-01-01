Zeci de mii de israelieni au părăsit țara în 2025, din cauza războiului cu Hamas din Fâșia Gaza. Israelul a înregistrat, pentru al doilea an consecutiv, o pierdere netă de populație din migrație, potrivit raportului publicat de Biroul israelian de statistică (CBS).

„Peste 69.000 de israelieni au părăsit țara în 2025, ceea ce a dus la o migrație net negativă pentru al doilea an la rând”, a transmis CBS în raportul de final de an, citat de Times of Israel.

Populația totală a Israelului a ajuns la puțin peste 10 milioane de locuitori, în creștere cu doar 1,1% față de 2024. Este unul dintre cele mai scăzute ritmuri din istoria statului, creșterea venind aproape exclusiv din nașteri. Un studiu separat al Centrului Taub, un alt institut de cercetare israelian, estimează chiar o creștere de 0,9%, „pentru prima dată sub pragul de 1%”.

Scăderea ritmului demografic este vizibilă și în structura populației. Potrivit CBS, 76,3% dintre locuitorii Israelului sunt evrei și alte categorii non-arabe. Aproximativ 21,1% din populație este formată din arabi, iar circa 2,6% sunt cetățeni străini. În ansamblu, proporțiile au rămas relativ stabile, în ciuda schimbărilor din migrație.

Aproape trei sferturi din cei 180.000 de copii născuți în Israel în 2025 au venit pe lume în familii evreiești, iar restul în familii arabe. În același timp, 50.000 de persoane au murit, o ușoară scădere față de anul precedent. „Toate acestea s-au tradus într-o creștere netă de 112.000 de persoane pe parcursul anului”, arată datele CBS.

Scăderea este accentuată de diminuarea imigrației: aproximativ 24.600 de noi imigranți au sosit în Israel în 2025, cu 8.000 mai puțini decât în 2024. CBS arată că declinul este cauzat în principal de reducerea imigrației din Rusia, după valul generat de războiul din Ucraina. După izbucnirea războiului din Ucraina, în 2022, foarte mulți ruși s-au mutat în Israel, iar în anii 2023-2024 acest val de imigrație a atins un nivel maxim.

Bilanțul final arată că mai mulți oameni au plecat din Israel decât au venit, în anul care tocmai s-a încheiat, cu o pierdere de aproximativ 20.000 de persoane.

Însă autoritățile israeliene atribuie statutul de „emigrant” doar după ce o persoană petrece cea mai mare parte a unui an în afara țării. Acest lucru înseamnă că o parte dintre plecările incluse în datele pentru 2025 au avut loc, de fapt, în 2024.

Demografii atrag atenția că această situație reprezintă o abatere de la tendința istorică a Israelului, unde, cu rare excepții în anii 1950 și 1980, imigrația a depășit constant emigrația. Experții leagă această evoluție de climatul politic și de securitate tensionat din Israel. Războiul din Gaza, declanșat după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, și nemulțumirile față de reformele judiciare promovate de guvern sunt indicate ca fiind principalele cauze ale plecărilor din țară.

(sursa: Mediafax)