Zelenski acuză Coreea de Nord că furnizează soldaţi armatei ruse pentru războiul din Ucraina

"Vedem o alianţă în creştere între Rusia şi regimuri precum Coreea de Nord. Nu mai este vorba doar despre transferuri de arme. Este vorba despre trimiterea de persoane din Coreea de Nord către forţele armate ale ocupantului" rus, a mai spus Zelenski în discursul său zilnic.



"În aceste condiţii, relaţiile noastre cu partenerii noştri trebuie dezvoltate. Frontul are nevoie de mai mult sprijin", a mai spus el.



Nu există confirmări din surse independente că soldaţi nord-coreeni ar lupta alături de trupele ruse împotriva Ucrainei, notează dpa.



În ultimele zile, au existat informaţii în legătură cu desfăşurarea de soldaţi nord-coreeni în estul Ucrainei. Cu toate acestea, în ceea ce priveşte soldaţii ucişi pe front, nu s-a demonstrat în mod concludent dacă toţi erau membri ai trupelor obişnuite ruse sau nu.



Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think tank american, a raportat recent că mii de soldaţi nord-coreeni au ajuns în Rusia şi erau pregătiţi pentru a fi trimişi în Ucraina.



Potrivit preşedintelui ucrainean, Kievul are nevoie de arme cu rază lung de acţiune pentru a "creşte presiunea asupra agresorului" şi pentru a "preveni un război mai mare".



Ucraina le-a cerut în ultimele luni aliaţilor săi occidentali să-i furnizeze rachete cu rază lungă de acţiune pentru a lovi în profunzime teritoriul rus.



Kremlinul a dezminţit joi informaţiile furnizate de Kiev şi Seul care arată că soldaţi nord-coreeni acordă sprijin în Ucraina armatei ruse, care primeşte de asemenea muniţie şi rachete de la Phenian, potrivit ţărilor occidentale.



Coreea de Nord, care deţine arme nucleare, şi-a consolidat legăturile militare cu Moscova în ultimele luni, iar preşedintele rus Vladimir Putin a mers în vizită la Phenian în iunie pentru a semna un acord de apărare reciprocă cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.

AGERPRES