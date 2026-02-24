Zelenski la patru ani de la invazia Rusiei: Putin nu și-a atins obiectivele militare în Ucraina

Într-un mesaj video postat pe rețelele de socializare, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a spus că Putin nu și-a atins obiectivele, nu a reușit să-i zdrobească pe ucrainenii care au dat dovadă de un curaj imens.

„Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin a început ofensiva sa de trei zile pentru a cuceri Kievul. Și asta spune multe despre rezistența noastră, despre modul în care Ucraina a luptat în tot acest timp. În spatele acestor cuvinte stau milioane de oameni ai noștri, un curaj imens, o muncă incredibil de asiduă, rezistență și lunga cale pe care Ucraina o urmează din 24 februarie.

Privind înapoi la începutul invaziei și reflectând la ziua de azi, avem tot dreptul să spunem: ne-am apărat independența, nu ne-am pierdut statalitatea; Putin nu și-a atins obiectivele. Nu i-a zdrobit pe ucraineni; nu a câștigat acest război. Am păstrat Ucraina și vom face tot posibilul pentru a asigura pacea și dreptatea. Glorie Ucrainei!”, a transmis Volodimir Zelenski.

Contrar celor mai sumbre previziuni, Ucraina nu s-a prăbușit. La patru ani de la începerea războiului lansat de Rusia și în ciuda rapoartelor despre epuizare și distrugerea frontului pe un front de peste 1.000 km, forțele ucrainene încă rezistă, scrie Le Figaro. Au reușit chiar și remarcabila performanță de a lansa noi contraofensive. În mai puțin de trei săptămâni, au reușit să recucerească 400 km² , a declarat luni șeful Statului Major ucrainean, generalul Oleksandr Syrsky. Totuși, aceasta este încă o zonă mică, doar câteva orașe din sud-estul țării, în timp ce Rusia a avansat cu aproximativ 5.000 km² până în 2025.

Pentru armata lui Vladimir Putin, acest record este la fel de slab: reprezintă doar 1% din teritoriul ucrainean, în ciuda pierderilor umane colosale, de până la 30.000 de morți și răniți pe lună, sau 426.000 de morți și răniți până în 2025, potrivit unei surse militare. Anul trecut, Rusia a pierdut și ea 1.900 de tancuri. Dar acest bilanț nu a diminuat hotărârea lui Vladimir Putin . Războiul pare să fie într-un impas.

(sursa: Mediafax)