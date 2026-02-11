x close
Schimbare majoră: Zelenski va anunța un plan pentru organizare de alegeri și a unui referendum

de Redacția Jurnalul    |    11 Feb 2026   •   11:30
Sursa foto: Hepta/Volodimir Zelenski a luat o decizie majoră

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, intenționează să anunțe pe 24 februarie un plan privind organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum asupra unui eventual acord de pace cu Rusia.

Ucraina a început pregătirile pentru organizarea alegerilor prezidențiale în paralel cu un referendum referitor la un posibil acord de pace cu Rusia, potrivit unor surse ucrainene și occidentale, notează Financial Times, citat de Reuters.

Reuters a relatat anterior că oficialii au luat în calcul posibilitatea ca scrutinul și referendumul să aibă loc în luna mai, însă mai multe surse au descris acest termen drept nerealist.

Autoritatea electorală ucrainene a punctat că organizarea de alegeri ar necesita cel puțin șase luni având în vedere circumstanțele actuale.

Un alt oficial a anunțat că deși votul ar putea fi organizat într-un interval mai scurt, procesul ar presupune modificări legislative, întrucât desfășurarea alegerilor este interzisă în prezent pe durata legii marțiale.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Volodimir Zelenski organizare alegeri referendum
