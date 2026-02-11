Schimbare majoră: Zelenski va anunța un plan pentru organizare de alegeri și a unui referendum

Ucraina a început pregătirile pentru organizarea alegerilor prezidențiale în paralel cu un referendum referitor la un posibil acord de pace cu Rusia, potrivit unor surse ucrainene și occidentale, notează Financial Times, citat de Reuters.

Reuters a relatat anterior că oficialii au luat în calcul posibilitatea ca scrutinul și referendumul să aibă loc în luna mai, însă mai multe surse au descris acest termen drept nerealist.

Autoritatea electorală ucrainene a punctat că organizarea de alegeri ar necesita cel puțin șase luni având în vedere circumstanțele actuale.

Un alt oficial a anunțat că deși votul ar putea fi organizat într-un interval mai scurt, procesul ar presupune modificări legislative, întrucât desfășurarea alegerilor este interzisă în prezent pe durata legii marțiale.

(sursa: Mediafax)