Jurnalul.ro Ştiri Externe Zelenski l-a ales ca nou şef de cabinet pe liderul serviciilor de informaţii militare, Kirilo Budanov

de Redacția Jurnalul    |    02 Ian 2026   •   18:45
Sursa foto: Hepta/Volodimir Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov, șeful Direcției Generale de Informații Militare

 Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că l-a ales pe Kirilo Budanov, liderul serviciilor de informaţii militare şi renumit pentru orchestrarea unor operaţiuni de mare anvergură împotriva Rusiei, ca şef al administraţiei sale, relatează AFP şi Reuters.

"M-am întâlnit cu Kirilo Budanov şi i-am propus sa preia conducerea administraţiei prezidenţiale", a scris Zelenski pe reţelele de socializare.

"În acest moment, Ucraina trebuie să se concentreze mai mult pe problemele de securitate, pe dezvoltarea forţelor de apărare şi securitate, precum şi pe calea diplomatică a negocierilor, iar cabinetul preşedintelui va servi în primul rând îndeplinirii acestor sarcini ale statului nostru", a adăugat el.

Fostul său şef de cabinet, Andrii Iermak, o figură foarte influentă, a demisionat la sfârşitul lunii noiembrie în urma unui scandal de corupţie în cadrul guvernului.

AGERPRES

