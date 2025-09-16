Zelenski îi cere lui Trump o poziție clară și măsuri ferme pentru a opri războiul din Ucraina

Într-un interviu acordat Sky News la Palatul Prezidențial din Kiev, Volodimir Zelenski a cerut „o poziție clară” din partea lui Donald Trump privind un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și garanții de securitate pentru Ucraina.

Liderul ucrainean a subliniat că doar după stabilirea acestor garanții poate fi încheiat războiul, insistând asupra necesității unui acord internațional sprijinit de SUA și de partenerii europeni.

„Înainte să punem capăt războiului, vreau să avem toate acordurile semnate și susținute de Statele Unite și de toți partenerii europeni. Pentru asta avem nevoie de o poziție clară a președintelui Trump”, a spus Zelenski.

El a cerut Washingtonului să furnizeze Ucrainei mai multe sisteme de apărare aeriană și să impună sancțiuni suplimentare care să lovească economia rusă.

„Sunt sigur că Donald Trump are forța necesară pentru a-l face pe Putin să se teamă de el”, a adăugat președintele ucrainean.

Zelenski a menționat că speră ca premierul britanic Keir Starmer să discute în detaliu, în timpul vizitei sale de stat la Londra, despre viitoarele garanții de securitate ale SUA pentru Ucraina.

(sursa: Mediafax)