Fostul secretar de stat Adrian Pintea, vizat de un nou dosar DNA

PINTEA ADRIAN, la data faptei secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), pentru comiterea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată (două acte materiale) și

ȘOLDEA ROMEO, la data faptei director general al Autorității Naționale Fitosanitare (A.N.F.), pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată (două acte materiale).În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În data de 03 decembrie 2024, în calitate de secretar de stat în M.A.D.R., având în subordine directă Autoritatea Națională Fitosanitară (A.N.F.), cu intenție și profitând de ascendentul funcției sale, l-ar fi determinat pe directorul general al instituției, inculpatul Șoldea Romeo, să întreprindă, de îndată, demersurile necesare pentru efectuarea transferului unui cunoscut de-al său, prin încălcarea unor dispoziții legale primare.

Astfel, persoana respectivă ar fi fost transferată de la Camera Deputaților – Departamentul Secretariatului Tehnic – Registratură și Arhivă la Autoritatea Națională Fitosanitară, pe o funcție publică generală de consilier superior în cadrul Biroului Relații Publice Internaționale – cu atribuții pe linie de secretariat, transfer urmat de mutarea definitivă a acestuia, cu tot cu funcție, la Oficiul Județean Fitosanitar (O.J.F.) Botoșani, în localitatea lui de domiciliu.

În concret, în primă fază, inculpatul Pintea Adrian i-ar fi solicitat inculpatului Șoldea Romeo să aprobe, într-un termen scurt, transferul persoanei respective, de la Camera Deputaților la A.N.F. – Biroul Relații Publice Internaționale, deși cunoștea că emiterea deciziei respective a fost dispusă cu încălcarea anumitor dispoziții din Codul Administrativ, conform cărora autoritatea publică avea obligația să publice un anunț cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru verificarea îndeplinirii competențelor profesionale pentru funcția publică respectivă, transferul realizându-se în decurs de 7 (șapte) zile raportat la data formulării cererii (03 decembrie 2024).

În a doua etapă, ca urmare a instigării inițiale din partea inculpatului Pintea Adrian, inculpatul Șoldea Romeo ar fi dispus mutarea persoanei respective cu tot cu funcție la O.J.F. Botoșani, cu începere de la data de 16 decembrie 2024, printr-o decizie presupus nelegală, prin încălcarea legislației naționale și a regulamentelor U.E. în domeniu, respectiva persoană fiind încadrată pe o funcție cu atribuții de control în domeniul tehnic fitosanitar.

În acest sens, s-ar fi operat unele modificări în fișa postului, noului angajat fiindu-i conferite atribuții de serviciu pe care nu putea să le exercite nici în fapt și nici în drept, în condițiile în care acesta nu avea studii superioare de specialitate în domeniul fitosanitar și nici cursuri de perfecționare / pregătire profesională frecventate sau absolvite în domeniul agricol / horticol / biologic / chimic.

Ca urmare, ar fi fost cauzată o vătămare a intereselor legitime ale A.N.F., prin încadrarea, în condiții presupus nelegale, a unei persoane, prin transfer, pe un post pe care nu-l putea ocupa prin concurs (dată fiind suspendarea organizării concursurilor) și prin imposibilitatea îndeplinirii, de către angajat a activităților din fișa postului, precum și o pagubă în bugetul M.A.D.R. în valoare de 148.542 lei, reprezentând cuantumul salariilor brute încasate de angajat în perioada 09 decembrie 2024 – 08 octombrie 2025, în calitate de funcționar public cu atribuții de control.

Adrian Pintea a fost numit secretar de stat pe 28 august 2023, după ce anterior condusese Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) timp de șapte ani.

În timpul mandatului, a coordonat structuri din aparatul central al MADR și a gestionat teme precum subvențiile pentru fermieri și negocierile privind creditele bancare subvenționate.

Pintea a demisionat la cerere, decizia de eliberare fiind publicată pe 29 aprilie 2026.

(sursa: Mediafax)