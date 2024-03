Angajări nelegale la Primăria București. Fost director, trimis în judecată pentru corupție

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Emanuel Victor Picu, la data faptelor director general al Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public din cadrul Primăriei municipiului București, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și fals intelectual (două fapte), a Marianei Radu, la data faptelor angajat în cadrul compartimentului de resurse umane al Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, fals intelectual și instigare la fals intelectual.

De asemenea, au a fost trimis în judecată și Cristina Luminița Cristea, la data faptelor șef al compartimentului de resurse umane din cadrul Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, dar și Gheorghiță Matei, la data faptelor și în prezent primar al comunei Șelaru, județul Dâmbovița, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, fals intelectual (patru fapte), și Emilian Petre Dragne, la data faptelor și în prezent secretar general al comunei Șelaru, județul Dâmbovița, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (două fapte); fals intelectual (trei fapte), uz de fals.

Au mai fost trimiși în judecată Ț.S.D., pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, instigare la fals intelectual, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată și Ț.V., pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, instigare la fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că în prezenta cauză s-au desfășurat cercetări în legătură cu modalitatea în care, la începutul anului 2021, inculpata Ț.V., soția inculpatului Ț.S.D., a ocupat funcția de șef al Biroului Strategie Programe și Proiecte de Arhitectură Peisagistică din cadrul instituției condusă de inculpatul Picu Emanuel Victor. Concret, în perioada menționată, inculpații Matei Gheorghiță și Dragne Emilian Petre, în calitate de primar, respectiv secretar general al comunei Șelaru, județul Dâmbovița, beneficiind de ajutorul inculpatului Ț.S.D., ar fi angajat în mod nelegal, în cadrul instituției pe care o conduceau, pe inculpata Ț.V. (consilier personal).

„Acest demers ar fi fost doar unul formal, ce ar fi avut un singur scop final acela de a crea inculpatei vocația pentru a îndeplini condițiile detașării la Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public din cadrul Primăriei municipiului București. Pe lângă caracterul formal, această angajare s-ar fi realizat în mod nelegal, cu încălcarea prevederilor legale în domeniu (prevăzute de Codul administrativ, Codul muncii, etc.) și cu falsificarea mai multor documente. La doar 6 zile de la angajare, perioadă în care inculpata Ț.V. nu s-ar fi prezentat nicio zi la locul de muncă, respectiv la data de 15 martie 2021, inculpații Matei Gheorghiță și Dragne Emilian Petre ar fi aprobat detașarea acesteia la Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public din cadrul Primăriei municipiului București. Cu această detașare ar fi fost de acord și directorul general al Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public, inculpatul Picu Emanuel Victor, care, beneficiind de ajutorul subordonatelor sale, Radu Mariana și Cristea Cristina-Luminița, ar fi creat aparențele unui cadru legal de numire a inculpatei Ț.V. în funcția de șef al Biroului Strategie Programe și Proiecte de Arhitectură Peisagistică, pe care ar fi ocupat-o în perioada 15.03.2021-14.03.2022, deși aceasta nu avea niciun fel de studii de specialitate în domeniul respectiv”, arată DNA.

Prin aceste demersuri, inculpata Ț.V. ar fi obținut foloase necuvenite constând în drepturile salariale de care ar fi beneficiat în mod nelegal de la cele două instituții publice, în sumă totală de 125.424 lei (brut).

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public și primăria comunei Șelaru nu s-au constituit parte civilă în cauză.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

(sursa: Mediafax)