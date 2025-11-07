Bărbat arestat după ce a furat bagajele unor pasageri pe Aeroportul Otopeni

Potrivit IGPR, luni, polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene Henri Coandă au fost sesizați prin plângere de un cetățean indian cu privire la faptul că, în timp ce se afla în incinta aeroportului, i-ar fi fost sustras un troller ce conținea mai multe bunuri personale, cauzând un prejudiciu de 1.500 de lei.

În aceeași zi, polițiștii au fost sesizați de un cetățean ucrainean cu privire la faptul că, tot din aeroport, i-ar fi fost furat un rucsac gri ce conținea mai multe bunuri personale, cauzând un prejudiciu de 700 de euro.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat un bărbat bănuit de comiterea faptelor.

Bărbatul a fost găsit la intersecția străzilor Calea Griviței cu Bulevardul Gheorghe Duca. În urma cercetărilor, au fost descoperite, în zonă, mai multe obiecte vestimentare, precum și documente și carduri bancare ce aparțineau cetățeanului ucrainean și unei femei, bunuri care i-ar fi fost sustrase acesteia în timp ce se afla la un lăcaș de cult din București.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, bunurile fiind restituite persoanelor vătămate, iar bărbatul cercetat pentru săvârșirea celor trei furturi a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost arestat preventiv.

(sursa: Mediafax)