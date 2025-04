Avocat trimis în judecată pentru incitare la ură, violență sau discriminare

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel București, în perioada 24-26 ianuarie 2025, în manifestarea susținerii față de un candidat la alegerile prezidențiale și dezaprobarea față de un partid politic, inculpatul, avocat, a incitat publicul la acte de violență împotriva unei categorii de persoane definite pe criterii de apartenență politică.

Astfe, în 24 ianuarie, la un miting din Piața Victoriei, inculpatul a spus: „Dacă încercați ceva împotriva acestui om, nesocotiți voința noastră! Vă călcăm pe cap! (...) Nu mai rămâne nimic din sediul ăla al vostru mă! O să vedeți că acuma suntem o mie, două, cât or să fie! Dar, o să fim și mai mulți! Bă, chiar vreți să punem mâna pe ciomege! Păi! Vă scoatem mă cu ciomege!”.

Ulterior, în 26 ianuarie, acesta ar fi postat pe TikTok un video cu următorul mesaj: „O să vă călcăm pe cap, mă! Vă e frică, nu? Am văzut în Piața Victoriei! Bă, în Piața Victoriei câte unități de jandarmi ați adus? Noi am venit pentru Hora Unirii! Dar v-am zgâlțâit mă puțin! (...) Am tras de gardurile alea puțin (...) Marș, mă, marș. Că vă măturăm cu voi pe jos, mă”.

Dosarul a fost trimis Curții de Apel București.

(sursa: Mediafax)