Conflict la Opera din Iași: Ministrul Culturii a sesizat Parchetul și Curtea de Conturi

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a sesizat Parchetul şi Curtea de Conturi din cauza conflictului dintre angajații Operei Naționale din Iași și managerul instituției, Beatrice Rancea.

"Situaţia de la Opera din Iaşi este una deja arhicunoscută şi intens mediatizată. Personal am avut întâlniri, care au durat ore, cu o serie de angajaţi ai Operei care confirmă cele reclamate împotriva doamnei Rancea.

Dar a venit o altă serie de angajaţi care a ţinut să spună că de fapt nu sunt adevărate aceste lucruri şi că doamna Rancea este un manager bun.

Sigur că eu am acţionat instituţional, am trimis Corpul de Control la Iaşi cu câteva luni în urmă. A stat aici o echipă formată din şase specialişti timp de o săptămână. Rezultatul Corpului de Control mi-a fost prezentat. Erau câteva lucruri neclare acolo. În consecinţă, am decis declinarea acestei analize a Corpului de Control atât către Parchet, cât şi către Curtea de Conturi a României.

Lucrurile se vor limpezi în momentul în care aceste două instituţii îşi vor spune punctul de vedere atât din punct de vedere al reclamaţiilor din zona managerială, dar şi din punct de vedere al reclamaţiilor din zona economică. Până atunci, desigur, sunt speculaţii, sunt puncte de vedere.

Este o poveste fără sfârşit la Opera din Iaşi. De aceea eu am acţionat instituţional. În momentul în care instituţiile abilitate îşi vor spune punctul de vedere, vom avea o poziţie oficială", a spus demnitarul.

De unde au pornit neînțelegerile

Problemele au început în urmă cu câţiva ani, când s-au efectuat mai multe concedieri. Acestea s-au amplificat la începutul anului din cauza desfiinţării postului de dirijor al Corului Juniorii Operei, Raluca Zaharia, căreia i s-a oferit postul de sufleor şi posibilitatea de a lucra în continuare ca dirijor al corului de copii în baza unui contract de drepturi de autor.

La începutul anului 2020, fosta contabilă şefă a ONRI, Simona Alice Gogan, a acuzat conducerea instituţiei că a cheltuit nejustificat o sumă mare de bani. În replică, managerul Beatrice Rancea, a declarat că aceasta a făcut acuzaţiile doar atunci când şi-a pierdut funcţia de conducere.