Contraatacul grupării „Coldea – Dumbravă - Trăilă”. Plângeri penale și acțiuni în justiție

Tupeu! Fostul șef operativ al Serviciului Român de Informații, generalul Florian Coldea, fostul său subaltern, generalul Dumitru Dumbravă, dar și avocatul Doru Trăilă au contestat, oficial, măsura prelungirii controlului judiciar pe cauțiune instituit pe numele lor de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție, în dosarul penal deschis cu privire la „optimizarea” sentințelor din justiție. Conform unor surse, cei trei ar fi atacat această măsură restrictivă introdusă și prelungită de către anchetatori DNA, prin acțiuni înregistrate la Curtea de Apel București, iar instanța de judecată urmează să se pronunțe cu privire la aceste contestații ce mai probabil în prima jumătate a săptămânii viitoare.

În paralel, Florian Coldea anunță, prin intermediul unui comunicat remis presei, că a formulat și o plângere penală împotriva denunțătorului său, omul de afaceri Cătălin Hideg, pe care îl acuză de inducerea în eroare a organelor judiciare și de „afirmații mincinoase”.

Conform acestui comunicat, Coldea susține că „în contextul evoluțiilor din Dosarul nr. 52/1/P/2024, în pofida solicitărilor repetate, formulate în temeiurile legale, am intrat în posesia copiei dosarului abia în data de 12 iulie a.c., când aceasta a fost pusă la dispoziția apărării, la peste 50 de zile de la dispunerea măsurii de punere în mișcare a urmăririi penale”.

Ex-șeful SRI se consideră victimă

„Luând în calcul garanțiile de care trebuie să aibă parte orice persoană în cadrul unui proces penal, dar și alte aspecte privind evoluția dosarului, în data de 15 iulie a.c., am depus un Memoriu, adresat procurorului-șef al DNA. Ulterior, în cadrul audierii la care am fost convocat în 15 iulie a.c., dat fiind și termenul scurt avut la dispoziție pentru studierea întregului conținut al dosarului, am amânat formularea unei declarații cu privire la acuzațiile care mi-au fost aduse la cunoștință cu acel prilej, în calitate de suspect, dar am pus la dispoziție o serie de precizări și clarificări în susținerea nevinovăției mele”, mai scrie Florian Coldea.

De asemenea, acesta a adăugat că, în data de 16 iulie 2024, a depus o plângere penală „privind inducerea în eroare a organelor judiciare, comisă prin afirmații mincinoase, de către Cătălin Hideg, autodenunțătorul din dosarul cu numărul 52/1/P/2024”, dar și că, „în data de 17 iulie a.c., după consultarea cu apărătorii mei, am formulat o plângere împotriva măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune”.

Acuzațiile, extinse

Reamintim că, în 15 iunie, Direcția Națională Anticorupție a dispus extinderea urmăririi penale față de Florian Coldea, Dumitru Cocoru, Doru Trăilă și de afaceristul Dan Tocaci, pentru trafic de influență și constituirea unui grup infracțional organizat.

Procurorii arată că, în anul 2023, Florian Coldea, Dumitru Cocoru și avocatul Doru Trăilă au pretins primarului orașului Rovinari suma de 600.000 de euro plus TVA, sumă în schimbul căreia cei trei au lăsat să se înțeleagă că au influență asupra unor magistrați din cadrul unor instanțe judecătorești și că i-ar putea determina pe aceștia să pronunțe hotărâri favorabile edilului, judecat într-un dosar penal trimis în judecată de EPPO, Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi. Primarul, prin intermediul bunicii sale, ar fi remis celor trei suspecți o plată parțială de aproximativ 234.000 de euro.

„În același timp, inculpații ar fi folosit o societate de avocatură pentru a transfera sumele de bani primite de la potențialii beneficiari ai presupusului trafic de influență către societățile de consultanță pe care le controlează, creând aparența de legalitate a acestui circuit financiar, prin încheierea unor contracte de asistență juridică, inclusiv a unor contracte de consultanță”, se arată în actul prin care a fost extinsă urmărirea penală.

Filiera banilor

La data de 24 mai 2024, DNA i-a pus pe Coldea, Dumbravă și Trăilă sub control judiciar pe cauțiune, stabilind o cauțiune de câte 500.000 de lei de persoană, după ce omul de afaceri Cătălin Hideg i-a denunțat. Astfel, procurorii arată că, între martie 2023 și aprilie 2024, Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă i-au pretins lui Hideg suma de 700.000 de euro plus TVA, lăsându-l să înțeleagă că ar avea influență asupra unor judecători de la Tribunalul București și de la Curtea de Apel București și că i-ar putea determina pe aceștia să ridice controlul judiciar și să pronunțe o hotărâre de condamnare cu suspendare într-un dosar penal în care tot EPPO l-a trimis în judecată pe Cătălin Hideg. Iar, după mai multe negocieri, suma a fost diminuată la 600.000 de euro plus TVA, fiind stabilit ca aceasta să fie plătită în tranșe egale.

Hideg a plătit 100.000 de euro circuitul fiind Casa de Avocatură a lui Doru Trăilă - SC Wise Line Consulting SRL (firma lui Dumitru Dumbravă) – SC Strategic Sys SRL (firma lui Florian Coldea și a lui Dumitru Cocoru).

Denunțătorul, hărțuit cu acuzații penale și cereri de executare silită

Interesant este că ambele dosare, atât cel în care este judecat Cătălin Hideg, cât și cel în care este judecat primarul orașului Rovinari, Robert Filip, vizează fraude cu fonduri europene și au fost instrumentate de EPPO. La conducerea căruia se află Laura Codruța Kovesi. În cazul lui Hideg neplata întregii sume de bani a condus la o condamnare, în primă instanță, de patru ani cu executare. Sentința a fost mult ai mică decât ce cerea EPPO, cu toate acestea, însă, Parchetul European nu a formulat apel.

Un alt exemplu de tupeu în acest caz este că, la data de 30 aprilie 2024, la Judecătoria Giurgiu, SCP Doru Trăilă și Asociații a dat în judecată compania Sanimed International Impex SRL, compania lui Cătălin Hideg, angajând și un executor judecătoresc pentru a-l executa silit pe denunțător în vederea plății restului de 500.000 de euro plus TVA din contractul de asistență juridică.

La Tribunalul Giurgiu, Sanimed a deschis o acțiune, prin care a contestat executarea silită din dosarul de executare 1588/2024 al BEJ Peticaru și Asociații.