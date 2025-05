Memoria - formule de întreținere. Ajută sau nu ajută sportul la protejarea minții?

Această diferență de eficacitate poate fi mai mare în cazul strategiilor care necesită un timp și un efort considerabile pentru a fi învățate. De asemenea, ameliorările din aria memoriei adesea nu funcționează la fel pentru toată lumea. „Studiile au detectat un oarecare temei pentru validitatea expresiei capacitățile neexersate se pierd (use it or lose it). Cu cât ne folosim mai mult memoria - de exemplu, citind, dezlegând cuvinte încrucișate și participând la jocuri de societate -, cu atât aceasta va fi mai bună, probabil pentru că aceste activități implică utilizarea considerabilă a memoriei. Desigur, cei cu o memorie mai bună pot fi, de asemenea, mai înclinați, în mod natural, să-și exerseze mintea, ceea ce explică unele asocieri dintre memoria bună și cantitatea de stimulare cognitivă”, remarcau psihoterapeuții Hal Arkowitz și Scott O. Lilienfeld, autorii lucrării „Adevăruri și mituri despre sănătatea mentală” (Editura Lifestyle, 2024).

18 studii controlate

Alte studii științifice au constatat că nivelul ridicat de exerciții aerobice este asociat cu o memorie mai bună la adulții în vârstă. Mit sau adevăr? „Cu toate că multe dintre aceste studii nu demonstrează că exercițiile fizice aerobice generează ameliorări ale memoriei, există unele care sugerează totuși o conexiune cauzală. În studiul de sinteză din 2003, realizat de psihologul Stanley Colcombe, de la Universitatea Illinois din Urbana-Champaign, și de colegii săi, pornind de la optsprezece studii controlate care abordau această asociere, ei au constatat că gimnastica aerobică într-adevăr duce la ameliorări ale memoriei. Dar activitatea aerobică susținută poate să nu fie singurul mod în care să ne păstrăm mintea agilă și memoria ascuțită”, sugerează cei doi psihiatri în cadrul lucrării citate anterior.

Minte sănătoasă în corp sănătos

Într-un alt studiu, publicat în 2011, neurologa Ruth Ruscheweyh, de la Universitatea Münster din Germania, și colegii ei au evaluat activitatea fizică a 62 de adulți vârstnici timp de 6 luni. Chestionarul aplicat includea atât gimnastica organizată, cât și rutinele zilnice, precum mersul pe jos până la serviciu, urcatul scărilor și grădinăritul. Cercetătorii au corelat creșterile raportate ale activității fizice, indiferent de tipul ei, cu ameliorări ale memoriei episodice la sfârșitul celor 6 luni. Rezultatul? Cu cât au crescut mai mult nivelurile de activitate, cu atât mai stimulată a fost memoria. Astfel, menținerea activității fizice prin exerciții regulate, pe lângă treburile și sarcinile zilnice, poate fi cea mai bună rețetă pentru revigorarea puterii de reamintire. „Cercetările sugerează că multe tehnici de memorare, precum și stilul de viață activ din punct de vedere fizic și mental pot îmbunătăți memoria la adulții vârstnici. Avem totuși un drum lung de făcut înainte de a găsi metode foarte eficiente, dar, dat fiind interesul mare pentru acest domeniu, ne așteptăm la progrese mari în viitorul apropiat”, au conchis Scott O. Lilienfeld și Hal Arkowitz.

„Menținerea activității fizice prin exerciții regulate, pe lângă treburile și sarcinile zilnice, poate fi cea mai bună rețetă pentru revigorarea puterii de reamintire", Scott O. Lilienfeld, psihoterapeut

„Cu cât ne folosim mai mult memoria - de exemplu, citind, dezlegând cuvinte încrucișate și participând la jocuri de societate -, cu atât aceasta va fi mai bună", Hal Arkowitz, psihoterapeut

