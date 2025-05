Duminica Speranței

Duminică urmează un moment fără precedent: ne vom decide soarta. Nu doar pentru următorii cinci ani, ci pentru un drum lung, care ne va modela viitorul.

La Techirghiol, zi de zi, am stat de vorbă cu oameni veniți atât din convingere, cât și din nevoi medicale. Ei reprezintă clasa medie a României - poate cea mai importantă voce din Cetate. Am discutat cu ei despre frământări, despre speranțe, despre nevoia de stabilitate. Toți erau preocupați, dornici să trecem peste această perioadă de incertitudine și să ne regăsim echilibrul.

Am avut împreună adevărate colocvii despre viața de azi, despre interesele noastre comune, despre planuri. Am primit în destule momente adevărate lecții de înțelepciune, de optimism și de putere. Da, suntem un neam puternic, încercat, dar care în momentele grele a știut să rămână unit și să învingă.

Întors în București, n-am stat o clipă. Am colindat orașul: piețe, restaurante, parcuri, birouri, fabrici, cinematografe. Peste tot, aceeași atmosferă: fără frică, cu preocupare, dar și cu speranță. Unii oameni erau îngrijorați, dar în ochii lor se vedea încrederea. Toți înțelegeau un lucru esențial: duminică trebuie să fim cât mai mulți la vot.

Am fost și peste hotare câteva zile, cu mici treburi de acte și business. Am întâlnit mulți români și în Anglia, și în Germania, și în Franța, și în Portugalia, fie stabiliți de mai mulți ani, fie mai „proaspeți”, fie în tranzit, ca și mine. Am vorbit multe și „am pus țara la cale” și cu întreprinzători, și cu funcționari și cu ospătari. Am întâlnit aceeași convingere: dacă e bine acasă, e bine pentru români oriunde s-ar afla. Am simțit hotărâre și responsabilitate în vorbele lor. Influența lor asupra celor din Cetate este tot mai mare în ultimii 20 de ani.

Am plecat de peste tot încrezător. Dar am înțeles și că, dacă nu vom fi uniți, speranțele noastre pot fi ruinate. De aceea, mesajul meu e simplu: Unitate, înțelepciune, acțiune.

Dragilor, noi ne reauzim vinerea viitoare, cu sănătate, în pace și în siguranță.

Doamne ajută!