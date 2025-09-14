„Dreptatea nu șterge suferința” – Dan Voiculescu reacționează după decizia ICCJ privind abuzurile comise de Camelia Bogdan în dosarul ICA

Voiculescu atrage atenția asupra suferinței profunde generate de aceste abuzuri:

„13 familii au suferit o nedreptate cumplită. S-au pierdut vieți, s-au mutilat destine, s-au distrus cariere. Dreptatea nu șterge suferința, dar redă încrederea în DEMNITATEA, ONOAREA și CURAJUL ființei umane.”

Într-un ton echilibrat și conciliant, mesajul continuă cu un apel la responsabilitate și compasiune:

„Nu putem să oprim tot răul din jur, dar putem să creștem, în fiecare zi, binele pe care îl facem.”

Profesorul mulțumește, totodată, celor care aleg să rămână de partea binelui, în ciuda provocărilor și nedreptăților suferite.