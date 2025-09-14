x close
de Redacția Jurnalul    |    14 Sep 2025   •   10:20
„Dreptatea nu șterge suferința” – Dan Voiculescu reacționează după decizia ICCJ privind abuzurile comise de Camelia Bogdan în dosarul ICA
Sursa foto: Dan Voiculescu

În urma deciziei definitive din 11 septembrie 2025 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a constatat că fosta judecătoare Camelia Bogdan a comis mai multe abuzuri în soluționarea dosarului privatizării ICA, profesorul Dan Voiculescu a publicat pe blogul personal o reacție emoționantă.

Voiculescu atrage atenția asupra suferinței profunde generate de aceste abuzuri:
„13 familii au suferit o nedreptate cumplită. S-au pierdut vieți, s-au mutilat destine, s-au distrus cariere. Dreptatea nu șterge suferința, dar redă încrederea în DEMNITATEA, ONOAREA și CURAJUL ființei umane.”

Într-un ton echilibrat și conciliant, mesajul continuă cu un apel la responsabilitate și compasiune:
„Nu putem să oprim tot răul din jur, dar putem să creștem, în fiecare zi, binele pe care îl facem.”

Profesorul mulțumește, totodată, celor care aleg să rămână de partea binelui, în ciuda provocărilor și nedreptăților suferite.

Subiecte în articol: camelia bogdan Dan Voiculescu inalta curte de casatie si justitie dosarul ICA
