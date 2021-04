DNA cere pedeapsa maximă pentru Sorin Oprescu. Fostul primar al Capitalei, condamnat în primă instanță la 5 ani și 4 luni de închisoare

Un procuror DNA a cerut, joi, la Curtea de Apel București, mărirea pedepsei pentru fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu în dosarul în care acesta a fost condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, constituirea unui grup infracțional organizat și abuz în serviciu.

Termenul de judecată în care fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, șoferul său, dar și alte persoane, sunt judecate pentru corupție a ajuns la ultimul termen de judecată. Pledoariile finale au început încă de dimineață și s-au prelungit joi, până peste prânz.

Reprezentantul DNA consideră că Tribunalul Bucureşti i-a aplicat lui Oprescu o pedeapsă prea blândă în raport cu faptele comise şi funcţia deţinută de fostul edil şi a cerut o pedeapsă orientată spre maximul special prevăzut de lege.

Procurorul a cerut pedepse mai mari și pentru ceilalți inculpați din acest dosar.

Procesul se află în faza de apel, după ce Tribunalul București l-a condamnat pe Sorin Oprea, în mai 2019, la 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare pentru fapte de corupție.

Procurorii au cerut inclusive confiscarea sumelor de bani găsite acasă la percheziții, nu doar a celor 25.000 de euro stabiliți ca fiind mita.

„O spun fără falsă modestie, în viața mea am facut bine pentru oameni. (…) Toate acuzațiile care mi s-au adus sunt facute pe vorbele unui om care a comis aceasta delațiune pentru a-și obține o pedeapsă mai mica. (…) De-a lungul mandatului de primar general am avut 462 de plângeri penale, toate sunt incheiate cu NUP. N-am încălcat niciodată legea. Am aproape 50 de ani de muncă. Nu am trecut de bariera pe care mi-a dat o educația. Va rog să țineți seamă că, totuși, am fost și încă mai sunt chirurg, am fost primar general, senator și nu in ultimul rand am o pregatirs academica de ani de zile. Si nu mi s-a reproșat niciodată nici ca mi-a lipsit vreun ban, profesionalismul, că aă fi fost un nemernic care a încălcat legea și am incercat să mă ascund.”, a declarat fostul primar, în instanță.

Potrivit DNA, în perioada 2013 - 2015, un grup bine organizat, la care a aderat şi Sorin Oprescu, a înfiinţat în administraţia locală din municipiul Bucureşti un sistem prin care operatorii economici care doreau să primească anumite contracte din partea instituţiilor publice aflate în subordinea primarului trebuiau să remită o parte din profitul brut realizat.

Pe 5 septembrie 2015, Sorin Oprescu a primit la locuinţa sa din Ciolpani suma de 25.000 de euro de la subalternul său Bogdan Popa, director al Centrului Cultural Palatele Brâncoveneşti, bani care ar proveni, conform DNA, din acte de corupţie. Sorin Oprescu susține că a obținut acei bani de la tatăl său.