În Piaţa Sfântul Petru, stupoare şi reculegere: ''Ne-a părăsit un mare papă''

În această luni a Paştelui, sărbătoare religioasă extrem de importantă şi zi liberă în Italia, mulţi rezidenţi ai Romei aveau în plan să treacă pe la Vatican.



''Eram aici din întâmplare, am auzit vestea la radio pe când eram într-un magazin, ne-a părăsit un mare papă, a schimbat multe lucruri, a dărâmat bariere. A fost un om deosebit, simplu'', a declarat Fabio Malvesi, de 66 de ani, în timp ce fumează nervos o ţigară.



În spatele lui, care de televiziune încep să-şi instaleze camerele în piaţa somptuoasă, mărginită de celebra colonadă a lui Bernini şi dominată de silueta impozantă a Bazilicii Sfântul Petru.



''Ieri am fost la slujba de Paşte (...), iar în această dimineaţă, în timp ce mergeam, am aflat vestea morţii papei. Aşadar am venit aici pentru a-i aduce un omagiu papei întrucât am fost cuprinşi de o mare emoţie, de o mare tristeţe'', a spus Marius Cesbondarnaud, în vârstă de 17 ani, din Paris.



Puţin mai departe, mai mulţi poliţişti discută despre dispozitivul de securitatea care urmează să fie instalat pentru a face faţă afluxului de credincioşi.



Prefectul poliţiei din capitala italiană a convocat o şedinţă la orele după-amiezii pentru a decide măsurile de securitate care urmează să fie impuse, atât pentru credincioşi, cât şi pentru personalităţile din lumea întreagă care vor participa la funeraliile papei, după ce data acestora va fi anunţată.



Cu ochii în lacrimi, Cristina Borsetto nu se poate abţine să nu facă conexiunea între papa Francisc, ales în 2013, şi fiul ei mai mic, născut în acelaşi an.



''Este un moment dificil pentru noi creştinii, cu atât mai mult pentru familia noastră, întrucât îmi aminteşte de naşterea fiului meu'', a explicat această femeie casnică, venită la Roma de la Padova, (nord-estul Italiei) cu prilejul sărbătorilor pascale.



''Acest papă a fost mereu de o extremă spontaneitate şi simplicitate (...). Îl reprezenta pe Domnul, autoritatea supremă a Bisericii, dar nu era foarte îndepărtat de oamenii obişnuiţi'', a amintit ea.



Clopotele



După ce clopotele au început să răsune de la ora 10:35 (08:35 GMT) în toate bisericile din Roma, două cupluri de turişti francezi au senzaţia că trăiesc un ''moment istoric''.



''Ne-a impresionat, am aflat de la localnici, erau foarte trişti. Le împărtăşim tristeţea, chiar dacă nu suntem foarte religioşi'', a spus Pascale Girard, în vârstă de 57 de ani.



''A fost un papă care era apropiat de oameni, poate mai mult de cei săraci. Era originar din America Latină şi din acest punct de vedere era diferit de papa Benedict (al XVI-lea, predecesorul său german, n.red). Ni s-a părut un papă uman, modern'', a mai spus ea.



În anul acesta al Jubileului, un ''an sfânt'' organizat la fiecare 25 de ani, pelerini din lumea întreagă se îndreaptă spre Roma, iar ziua acesta de luni nu este o excepţie: mii de persoane, italieni, sud-americani sau filipinezi, se îndreaptă către Piaţa Sfântul Petru.



Sunt ajutaţi de voluntari îmbrăcaţi în verde, aşa cum este Royben Noris, care abia îşi reţine tristeţea.



''Suntem cu toţii de-a dreptul înmărmuriţi întrucât ieri (duminică), a fost prezent în Piaţa Sfântul Petru, a făcut turul complet al pieţii, fără asistenţă şi fără oxigen''.



''A fost o mare bucurie pentru toată lumea să-l vadă din nou în Piaţa Sfântul Petru'', a spus acest venezuelean de 33 de ani, cu vocea gâtuită de emoţie.

AGERPRES