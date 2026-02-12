DNA „trage pe dreapta” transportul „la negru” din București. Sunt vizate platformele BOLT și UBER

11 persoane sunt suspectate de procurorii DNA de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în transportul alternativ de persoane. Mai multe firme coordonate prin interpuși au folosit mii de șoferi fără forme legale, fără încheierea unor contracte de muncă și fără declararea veniturilor obținute și, implicit, achitarea taxelor și impozitelor, în scopul prejudicierii bugetului de stat. În tot acest timp, veniturile firmelor au depășit 56 de milioane de lei ( peste 11,2 milioane de euro). Prin aceste operațiuni făcute la "negru", DNA estimează o pagubă de peste 28 de milioane de lei (5,6 milioane de euro).

Secția a II-a a DNA, prin procurorul șef serviciu, Mihai Resmeriță, a început dosarul de evaziune fiscală în iunie 2024, la sesizarea ANAF. Mai întâi, DNA a început urmărirea penală in rem/ cu privire la faptă, pe presupusa săvârșire a infracțiunilor de evaziune fiscală.

Din datele analizate, anchetatorii au suspiciunea că mai multe persoane fizice, fără a deține vreo calitate oficială, coordonează mai multe societăți comerciale care își desfășoară activitatea de transport alternativ de călători prin intermediul platformelor BOLT și UBER, în sensul angajării de șoferi fără forme legale, respectiv fără încheierea unor contracte de muncă și fără declararea veniturilor obținute și, implicit, achitarea taxelor și impozitelor, în scopul producerii unui prejudiciu bugetului de stat.



Ca atare, procurorii l-au identificat pe Cristian Ionuț Palade care ar fi administrat, prin interpuși, mai multe firme: PALL’ERIK UNITED AUTO S.R.L., PAL’ERIC AUTO S.R.L., BECAUTOBUSINESS S.R.L., FEST TRANS GOLD S.R.L., ANDI-IMPORT AUTO-EXPORT S.R.L., URR-TRANSPORT S.R.L., UNUSAPTEDOI-AUTO S.R.L., TRSMANOLE-GROUP S.R.L., și ONICA-BUSINESS S.R.L..

Cristian Palade, denunțat de mai multe persoane la DNA

Ulterior Cristian Ionuț Palade ar fi fost denunțat la DNA de mai multe persoane care au spus că acesta „coordonează mai multe societăți comerciale care au ca obiect de activitate transportul alternativ de călători și care operează prin intermediul platformelor partenere BOLT și UBER”.

Prin intermediul acestor societăți, Cristian Palade ar fi procedat la recrutarea unui număr de aproximativ 1.000 de persoane, care desfășoară activitatea de șofer, fără forme legale de muncă și cărora le percepe un comision cuprins între 7% și 10% din câștigul total brut realizat de către aceștia, fără a declara venitul obținut și fără a achita taxe și impozite la bugetul de stat.

O altă persoană care a denunțat la DNA a arătat că firmele respective rețin din veniturile brute realizate de către șoferi un procent în cuantum de 10%, venit nedeclarat autorităților fiscale, evitând astfel să achite către bugetul de stat impozitele pe profit, taxa pe valoare adăugată, precum și celelalte taxe și impozite specifice.

Ulterior, procurorii DNA au extins urmărirea penală în cauză, iar în octombrie 2025, DNA a primit de la ANAF noi date despre firme care ar face evaziune fiscală în același mod.

Procurorii au început astfel să verifice – din punctul de vedere al veniturilor – societățile comerciale despre care cred că sunt implicate in activitatea infracțională.

Venituri de peste 63 milioane de lei pe cele 5 firme, fără angajați declarați. Activitatea firmelor, verificată de Serviciul de tehnologii și metode emergente al DNA

DNA a cerut și de la UBER BV – filiala București SRL și BOLT Services RO SRL – date din care să rezulte veniturile lunare realizate de către șoferii care au prestat activități în beneficiul societăților colaboratoare iar rezultatele au fost surprinzătoare:

Ca urmare a analizării datelor și informațiilor puse la dispoziție de către reprezentanții legali ai UBER B.V. – Filiala București S.R.L. și BOLT SERVICES RO S.R.L., au fost stabilite următoarele aspecte:

„ANDI IMPORT AUTO EXPORT S.R.L. a obținut în perioada august 2023-ianuarie 2025 venituri în valoare totală de 5.186.241,8 lei;

URR-TRANSPORT S.R.L. a obținut în perioada februarie-decembrie 2024 venituri în valoare totală de 17.586.722,5 lei;

UNUSAPTEDOI-AUTO S.R.L. a avut încasări în perioada februarie 2024-mai 2025 în valoare totală de 16.437.746,33 lei;

TRSMANOLE-GROUP S.R.L. a avut încasări în perioada septembrie 2024-iunie 2025 în valoare totală de 18.270.217,09 lei;

ONICA-BUSINESS S.R.L. a avut în perioada octombrie 2024-mai 2025 încasări în valoare totală de 5.806.089,33 lei.

ANDI IMPORT AUTO EXPORT S.R.L. nu a figurat cu angajați, în perioada în care a desfășurat activitate, conform verificărilor efectuate, însă potrivit informațiilor furnizate de către UBER și BOLT, această societate a figurat cu 403 angajați (șoferi).

URR-TRANSPORT S.R.L., potrivit informațiilor furnizate de către UBER și BOLT a figurat cu un număr de 1.035 de angajați (șoferi), însă conform datelor identificate cu ocazia efectuării de verificări în bazele de date la care această unitate de parchet oferă accesul, această societate nu a figurat cu înregistrări privind angajații.

UNUSAPTEDOI-AUTO S.R.L. a figurat, potrivit informațiilor furnizate de către UBER și BOLT, cu un număr de 627 de angajați (șoferi), însă conform verificărilor efectuate în bazele de date existente la această unitate de parchet, societatea ante-menționată nu a figurat cu înregistrări privind angajații.

TRSMANOLE-GROUP S.R.L. nu figurează cu angajați conform verificărilor efectuate, însă potrivit informațiilor furnizate de către UBER și BOLT, această societate a figurat cu un număr de 1.574 angajați (șoferi).

ONICA-BUSINESS S.R.L. nu figurează cu angajați conform verificărilor efectuate, însă potrivit informațiilor furnizate de către UBER și BOLT, această societate figurează cu 579 angajați (șoferi)”.

Ca atare, din verificările DNA a rezultat că niciunul dintre șoferii care și-au desfășurat activitatea la firmele de mai sus nu aveau forme legale de angajare. În plus, firmele nu depuseseră în ultimii 2 ani nici declarații informative la ANAF.

Ancheta Secției a II -a a DNA se bazează în mare parte pe verificările făcute de specialiștii din cadrul Serviciului de tehnologii și metode emergente al Direcției care au analizat activitatea economică derulată de operatorii economici.

Ca atare, anchetatorii de la Serviciul de tehnologii și metode emergente al DNA ar fi constatat prejudicii importante aduse bugetului de stat de către firmele care căpușau activitatea de ride sharing:

ANDI-IMPORT AUTO-EXPORT S.R.L.: bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma totală, estimată, în cuantum de 2.268.659,00 lei.

URR-TRANSPORT S.R.L.:bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma totală, estimată, în cuantum de 8.025.195,00 lei.

UNUSAPTEDOI-AUTO S.R.L.: bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma totală, estimată, în cuantum de 7.448.529,00 lei.

TRSMANOLE-GROUP S.R.L.: bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma totală, estimată, în cuantum de 8.121.467,00 lei.

ONICA-BUSINESS S.R.L.: bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma totală, estimată, în cuantum de 2.260.720 lei.

11 persoane vizate de DNA

Procurorii DNA susțin că activitatea firmelor a fost coordonată de către Palade Ionuț-Cristian, Palade Adriana-Alexandra, Gheorghe Alexandru, Matiuț Răzvan-George, Bouțu Iulian, Manole Mihai-Florin, Petre Gabriel, Mialca Andrei-Tudor-Lucian, Toader Gheorghe Marian, Ilie Florin și Onică Adriana.

Palade Ionuț-Cristian nu figurează ca salariat al societăților și nu a fost identificat în lista șoferilor înscriși de societate pe platformele informatice UBER și BOLT, arată DNA.

Ulterior, și unul dintre avocații firmelor suspectate de DNA a colaborat cu procurorii și a făcut declarații în cauză.

Din datele transmise de Autoritatea Rutieră Română – Agenția Teritorială București la DNA a rezultat că cererile pentru autorizațiile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, precum și cererile pentru eliberarea ecusoanelor pentru transport alternativ au fost întocmite de către Palade Ionuț-Cristian, Gheorghe Alexandru, Adriana Onică.

„Modul de operare” suspectat de DNA

Palade Ionuț-Cristian, Palade Adriana-Alexandra, Gheorghe Alexandru, Matiuț Răzvan-George, Bouțu Iulian, Manole Mihai-Florin, Petre Gabriel, Mialca Andrei-Tudor-Lucian, Toader Gheorghe Marian, Ilie Florin și Onică Adriana, „prin activitatea infracțională desfășurată au urmărit sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, coordonând societăți comerciale autorizate să deruleze activități de transport alternativ de persoane, fără a încheia contracte de muncă pentru șoferi, fără a evidenția și declara operațiunile comerciale efectuate, cu consecința producerii unui prejudiciu semnificativ bugetului de stat”, arată DNA.

„Cercetările efectuate în cauză relevă modalitatea în care s-a acționat, constând în recrutarea de șoferi, încheierea cu aceștia de contracte de comodat, pentru a transmite, cu titlu gratuit, autoturismele către societăți – operatorii de transport, după care se procedata la obținerea autorizației de transport de la agențiile Autorității Rutiere Române (A.R.R.), precum și la înscrierea pe platformele informatice UBER și BOLT.

După începerea activității, din sumele de bani încasate de la UBER și BOLT, persoanele care coordonau în fapt operatorii de transport, în cauză societățile mai sus menționate, rețineau un comision între 7% și 10% din totalul acestora iar diferența era virată șoferilor, fără a fi achitate contribuțiile salariale către bugetul de stat, fapt ce conduce la încasarea de către șoferi a unor sume de bani mai mari decât cele cuvenite în mod normal.

În această manieră se proceda pentru aproximativ un an de zile, iar pentru a urmări sustragerea de la răspundere penală și pentru a îngreuna eventualele cercetări ce ar fi putut conduce la identificarea activității infracționale desfășurate, activitatea de transport alternativ de persoane era mutată pe o altă societatea, prin transferarea activelor, respectiv contractele de colaborare cu platformele UBER și BOLT și șoferii colaboratori, unor alți operatori economici, cu același obiect de activitate, înființați de către aceleași persoane implicate în cauză.

Raportul de constatare din data de 24.09.2025, întocmit de către specialiști din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul tehnologii și metode emergente – Compartimentul specialiști, a rezultat faptul că societățile ANDI-IMPORT AUTO-EXPORT S.R.L., URR-TRANSPORT S.R.L., UNUSAPTEDOI-AUTO S.R.L., TRSMANOLE-GROUP S.R.L., și ONICA-BUSINESS S.R.L. au desfășurat activități de transport alternativ de persoane în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 49/2019, fără întocmirea unor forme legale de muncă, respectiv fără a încheia contracte de muncă șoferilor care desfășurau activitatea propriu-zisă de transport, fără a evidenția în actele contabile și fără a declara organelor fiscale operațiunile comerciale efectuate, cu consecința prejudicierii bugetului de stat cu suma totală de 28.124.570 lei (5,6 milioane de euro), constând în TVA, CAS, CASS, IMPOZIT PE VENITURILE SALARIALE, CAM și IMPOZIT PE PROFIT.

Persoanele implicate în activitatea infracțională au coordonat activitățile societăților comerciale menționate mai sus, au coordonat șoferii care au prestat activitate ”la negru”, au efectuat plăți ”la negru” către șoferi și nu au evidențiat și declarat veniturile realizate”, arată surse judiciare.

Cele 11 persoane – Palade Ionuț-Cristian, Palade Adriana-Alexandra, Gheorghe Alexandru, Matiuț Răzvan-George, Bouțu Iulian, Manole Mihai-Florin, Petre Gabriel, Mialca Andrei-Tudor-Lucian, Toader Gheorghe Marian, Ilie Florin și Onică Adriana sunt puse sub urmărire penală de DNA pentru evaziune fiscală.

Aceștia s-ar fi sustras în ultimii ani de la plata obligațiilor fiscale, ar fi ascuns sursa impozabilă prin plata la negru a salariilor către mai mulți șoferi colaboratori, ar fi ascuns veniturile realizate, operațiuni care nu au fost înregistrate în evidențele contabile ale entităților economice menționate și nu au fost declarate organelor fiscale.

