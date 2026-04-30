Lovitură în Dosarul Revoluției: Instanța respinge rechizitoriul și retrimite cazul la Parchet

Decizie crucială în unul dintre cele mai sensibile dosare din România

O hotărâre cu impact major zguduie din nou Dosarul Revoluției. Instanța a decis să admită parțial cererile și excepțiile formulate de inculpați și să constate neregularități grave în rechizitoriul întocmit de procurori. Practic, cazul se întoarce la Parchet, ceea ce înseamnă o nouă întârziere într-un dosar care trenează de ani de zile.

Potrivit minutei instanței, „754/1/2025/a1 - Admite, în parte, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Iliescu Ion, Voiculescu Gelu Voican, Roman Petre, Măgureanu Virgil, Sârbu Adrian, Dobrinoiu Vasile, Peter Petre şi partea responsabilă civilmente Ministerul Afacerilor Interne.”

Rechizitoriul, considerat neclar și incomplet

Judecătorii au constatat că documentul-cheie al acuzării, rechizitoriul întocmit în martie 2025, prezintă probleme serioase. Concret, instanța a reținut că „există neregularități în ceea ce privește descrierea faptelor reținute prin actul de sesizare în sarcina inculpaților, indicarea și analiza mijloacelor de probă.”

Această constatare este esențială: în lipsa unei prezentări clare și coerente a faptelor și probelor, procesul nu poate continua în mod legal.

Mai mult, instanța a decis să elimine din dosar anumite probe: „Exclude din materialul probator actele ce conțin relatările inculpaților în fața Comisiei parlamentare de anchetă.”

Dosarul se întoarce la Parchet

Una dintre cele mai importante consecințe ale deciziei este retrimiterea cauzei la procurori: „Restituie cauza la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția Parchetelor Militare.”

Această măsură obligă Parchetul să refacă rechizitoriul, să clarifice acuzațiile și să reanalizeze probele, înainte ca dosarul să poată fi trimis din nou în instanță.

În același timp, judecătorii au respins celelalte cereri și excepții formulate în cauză și au stabilit plata onorariilor avocaților din fondurile Ministerului Justiției. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Decizia nu este definitivă și „poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare.”

Ce înseamnă această decizie din punct de vedere juridic

Hotărârea instanței reprezintă o procedură standard în faza de cameră preliminară, unde judecătorul verifică legalitatea rechizitoriului și a probelor. În acest caz, instanța a identificat deficiențe atât de importante încât a decis că procesul nu poate începe.

Pe scurt, nu vorbim despre o achitare sau despre o decizie privind vinovăția inculpaților, ci despre o problemă procedurală. Dosarul nu este închis, dar este blocat temporar.

Restituirea la Parchet înseamnă că procurorii trebuie să refacă întregul cadru al acuzației. Excluderea unor probe este, de asemenea, un aspect important.