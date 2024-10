Frații Tate câștigă un nou proces cu statul român. Milionarii britanici își recuperează mașinile confiscate de DIICOT

În luna august 2024, peste 15 mașini de lux ale fraților Tate au fost puse sub sechestru. Acestea au fost confiscate în dosarul deschisîn 2015, în care procurorii DIICOT afirmă că aceștia au recrutat 34 de femei pe care le-ar fi obligat să producă materiale pornografice care ar fi fost difuzate ulterior contra cost pe o platformă de profil.

Decizia este definitivă și a fost pronunțată pe 1 octombrie 2024. Instanța a hotărât ca bolizii de lux confiscați de DIICOT, în urma perchezițiilor efectuate la data de 21 august 2024, să fie returnați. Printre vehiculele confiscate sunt două McLaren, patru Ferrari, un Maybach, un Maserati și un Lamborghini Huracan.

În baza hotărârii, frații Tate vor primi înapoi toate automobilele în următoarele 24 de ore, fără nicio restricție. Avocatul Eugen Vidineac a salutat decizia, calificând-o drept „legală și temeinică”. El a subliniat că „decizia nu ar fi putut fi diferită, având în vedere detaliile dosarului”.

Hotărârea instanței vine după mai multe acțiuni legale și dezbateri intense în cazul milionarilor britanici, care au contestat măsurile de confiscare a bunurilor lor de lux.

Declarațiile lui Andrew Tate

În luna septembrie, frații Tate au fost arestați din nou, pentru 24 de ore, şi reținuți în Arestul Central al Poliţiei Capitalei. La scurt timp după ce a aflat decizia autorităților, Andrew Tate a făcut primele declarații.

"Acest dosar este şi mai stupid decât primul. Aşteaptaţi pănă vedeţi. Spun că am iubit-o pe mama copiilor mei şi chiar am păcălit-o să aibă copii. De necrezut. Am trei copii şi i-au trecut ca victime, astfel încât să nu ne mai putem vedea copiii, asta au făcut. Vă amintiţi prima dată când mass-media a întrebat unde sunt dovezile? Aceasta este şansa voastră. Este şansa voastră să faceţi din nou asta", a spus Andrew Tate, luna trecută, când a fost arestat, notează spynews.ro.