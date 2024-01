Gorghiu: Statul să meargă mai mult pe prevenție, astfel încât fenomenul fugarilor să fie diminuat

„Vestea bună legată de Ministerul Justiției este despre proiectul de lege pe care mulți îl așteaptă, proiect de lege care spune că fugarul suportă costurile aducerii sale în țară. Este un proiect pe care și Ministerul Justiției îl dorește foarte mult, și eu personal am insistat foarte mult în elaborarea acestui proiect și Guvernul a făcut o cauză din aducerea în țară a fugarilor. Elementul de noutate este că din momentul în care legea va fi adoptată, fugarul va suporta costurile aducerii sale în țară. Strategia pe care am avut o în vedere este aceea ca în anul 2024 statul român să meargă mai mult pe prevenție, să găsească acele pârghii legislative astfel încât fenomenul fugarilor să fie diminuat și sperăm ca într-o bună zi să fie blocat”, spune Alina Gorghiu.

Costurile pentru aducerea în țară a fugarilor variază „între câteva mii de euro și 25.000 de euro”, adaugă ministrul Justiției.

„Putem să vorbim de cazuri de fugari în care aducerea lor în țară sunt relative mici costurile dar putem să vorbim și de cazuri de fugari aduși de la capătul lumii, cazuri care să implice costuri foarte, foarte mari. Acest fenomen al fugarilor a fost în creștere, de la an la an. Anul 2023 este primul an în care putem să constatăm o scădere. (...) Premisa care a stat la baza acestui proiect a fost aceea că trebuie să legiferăm măsuri de descurajare. Sigur că avem în același timp în atenție creșterea încrederii în actul de justiție, nevoia de creștere a capacității autorităților române de a înfăptui actul de justiție”, spune ea.

Gorghiu apreciază că legea va fi „o cale prin care statul Român va arăta că nu mai are niciun fel de înțelegere față de niște oameni condamnați de justiție”.

(sursa: Mediafax)