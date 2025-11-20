Horațiu Potra, adus în România din Dubai

Horațiu Potra, considerat mercenarul lui Călin Georgescu, este adus joi, 20 noiembrie 2025, în România, au precizat surse judiciare pentru Gândul. Implicat în dosarele fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Potra a fost inițial localizat în Emiratele Arabe Unite, în Dubai, și a declarat că dorește să revină în țară pentru a-și demonstra nevinovăția în fața autorităților.

Potra este vizat de un mandat de arestare în lipsă emis de autoritățile române în cadrul unui dosar al Parchetului General privind infracțiuni împotriva ordinii constituționale: tentativă de lovitură de stat. Avocata sa a anunțat recent că autoritățile române au semnat un acord pentru predarea lui Potra, urmând ca acesta să fie adus în țară și preluat de Poliție.

Curtea de Apel București a respins, pe 10 octombrie, solicitarea apărării de a anula mandatul de arestare în lipsă. Pe 16 septembrie, Horațiu Potra a fost trimis în judecată împreună cu Călin Georgescu, sub acuzația de tentativă de lovitură de stat. Pe 18 septembrie, Potra, fiul și fratele său au fost reținuți în Emiratele Arabe Unite.

(sursa: Mediafax)