Audieri la IGPR: Influenceri de pe Tik Tok și membri ai staffului lui Călin Georgescu, implicați într-un dosar legat de campania pentru prezidenţiale

Sorin Constantinescu despre TikTok: „Oricine poate plăti pentru a promova o postare"

Constantinescu a explicat că autoritățile din România nu înțeleg mecanismele platformei TikTok. „Mie, dacă îmi place o postare, pot să o repostez și să plătesc cât vreau, fără să cer acordul. Organele de anchetă nu înțeleg că aceste plăți pot fi făcute fără restricții", a afirmat acesta, subliniind că funcționalitățile platformei nu sunt reglementate în România.

Donațiile controversate ale lui Bogdan Peșchir, alias @bogpr

Un subiect de interes în cadrul audierilor l-au reprezentat donațiile făcute de Bogdan Peșchir, cunoscut pe TikTok sub pseudonimul @bogpr. Constantinescu a precizat că donațiile lui Peșchir sunt publice și cunoscute de mai bine de un an. "Este foarte viral pe TikTok pentru că donează sume mari, inclusiv pentru cazuri sociale. Este primul în România în acest sens. Am înțeles că este un tânăr care a câștigat mulți bani din criptomonede, iar pentru el sumele donate nu sunt semnificative", a declarat acesta.

Apel la reglementarea platformei TikTok

Constantinescu a atras atenția că statul român ar trebui să intervină pentru a reglementa activitățile de pe TikTok, cum ar fi cerșitul sau donațiile. "În alte țări, aceste lucruri sunt interzise. Ar trebui să se întâmple același lucru și la noi", a punctat el.

Călin Georgescu și finanțarea campaniei electorale

Întrebat despre declarațiile lui Călin Georgescu, care a susținut că nu a cheltuit bani pentru campania sa electorală, Constantinescu a explicat: "Dacă cineva plătește în numele altcuiva, fără acordul acestuia, persoana în cauză nu poate fi acuzată. La fel s-a întâmplat cu Georgescu. @bogpr a spus public că a donat 300.000 de euro pentru că îi place de el", a concluzionat Sorin Constantinescu.