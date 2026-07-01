Ciucu pleacă în străinătate cu acordul instanței, în plină anchetă DNA pentru luare de mită

Potrivit deciziei Tribunalului București, i s-a încuviințat lui Ciprian Ciucu părăsirea temporară a teritoriului României pentru a se deplasa în Portugalia, în concediu de odihnă.

Ciprian Ciucu a cumpărat pachetul de servicii turistice la data de 10 iunie 2026, anterior deciziei de plasare sub control judiciar.

Ciucu va putea pleca în concediu în Portugalia în perioada 3 - 12 iulie, conform pachetului de servicii turistice achiziționat.

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a fost pus, pe 18 iunie 2026, sub controlul judiciar al DNA, măsură preventivă instituită de procurori, având în vedere că acesta este acuzat oficial de luare de mită, de la doi cetățeni iordanieni.

(sursa: Mediafax)