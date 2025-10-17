Klaus Iohannis, dat în judecată de ANAF. Fostul șef al statului nu vrea să plătească prejudiciul de un milion de euro

Suma reprezintă chiria încasată timp de 16 ani, plus dobânzi și penalități, pentru un spațiu comercial pierdut în instanță. Acesta se află pe strada Nicole Bălescu din Sibiu. Prejudiciul a fost calculat de un expert independent, notează observatornews.ro.

ANAF vrea sechestru pe bunurile fostului președinte

ANAF a anunțat că va cere în instanță și sechestru asigurător pe vila de 377 mp din Sibiu, unde locuiește în prezent familia Iohannis.

Casa în care locuiește fostul președinte a fost cumpărată în 1992 și este evaluată la un milion de euro, ceea ce ar putea acoperi banii datorați.

ANAF nu exclude posibilitatea extinderii sechestrului și asupra altor imobile deținute de familia Iohannis. Fostul șef al statului mai deține trei case și trei apartamente în Sibiu, a căror valoare totală este estimată la aproape două milioane de euro.

Klaus Iohannis contestă valoarea prejudiciului

Iohannis contestă însă valoarea prejudiciului și a cerut explicații privind evaluarea făcută de ANAF.

„Casa în care locuiesc eu, o casă simplă, a costat la vremea respectivă 70.000 mărci, deci 35.000 euro, o suma foarte modestă. Bună parte din această sumă a venit din vânzarea unui apartament în care am stat înainte, la bloc. Restul au fost bani economisiţi, în esenţă, din meditaţii"”, declara acesta în 2014.

Adrian Nicușor Nica, președintele ANAF, spune că „oricare leu contează pentru bugetul statului” iar instituția va acționa în mod legal și echitabil față de toți contribuabilii.

"Să facem o analiză corectă, indiferent de numele persoanei, aşa cum am spus. Să luam masurile pe care legea le impune in acest caz. Întreaga echipă este în analiză pe acest subiect", precizează șeful ANAF.

Conform ultimei declarații de avere, familia Iohannis a obținut anul trecut peste 46.000 de euro din salarii și aproximativ 18.000 de euro din chirii. În baza legii, Klaus Iohannis are dreptul la locuință de protocol și o indemnizație de 75% din salariul președintelui în funcție.

ANAF a notificat că va continua procedurile judiciare pentru recuperarea prejudiciului și pentru protejarea intereselor statului.