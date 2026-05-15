Jurnalul.ro Ştiri Justitie Mafia mormintelor de lux: Patru escroci au câștigat o avere vânzând ilegal locuri în cimitirul Bellu

de Redacția Jurnalul    |    15 Mai 2026   •   20:00
Escrocherie de aproape un milion de lei la cimitirul Bellu, regizată de un preot fals

Două persoane au fost arestate preventiv, iar alte două au fost plasate în arest la domiciliu, după perchezițiile efectuate atât la locuințele unor persoane, cât și în incinta cimitirului Bellu, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de înșelăciune și uz de fals, cu un prejudiciu estimat la circa 850.000 de lei.

''În cauză s-a reținut că, în perioada martie 2025 - martie 2026, inculpații, în contextul efectuării unor lucrări funerare, au indus în eroare două persoane vătămate, folosindu-se de înscrisuri contrafăcute, în unele situații unul dintre inculpați atribuindu-și calitatea mincinoasă de preot al Bisericii Ortodoxe Române, le-au determinat pe persoanele vătămate în diferite rânduri să le achite sume de bani superioare valorii reale a lucrărilor, să contacteze lucrări care nu erau necesare sau să achite în mod repetat valoarea acelorași lucrări'', informează Biroul de presă al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Doi dintre inculpați, în date diferite și folosindu-se de motive nereale, au determinat-o pe una dintre persoanele vătămate să le acorde sume importante de bani cu titlu de împrumut, pe care inculpații nu aveau intenția de a le restitui.

''Activitatea infracțională a inculpaților s-a extins pe o perioadă de un an, prejudiciul produs prin comiterea faptelor fiind de peste 850.000 de lei'', arată sursa citată.

Cercetările sunt efectuate de către organele de cercetare penală din cadrul DGPMB - Poliția Sectorului 6 - Serviciul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București, iar activitățile desfășurate au beneficiat de sprijinul polițiștilor de investigații criminale și specialiștilor criminaliști din cadrul DGPMB - Poliția Sectorului 6 Secțiile 20, 21, 22, 25 Poliție, lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectorului 6, precum și luptătorilor de acțiuni speciale din cadrul DGPMB - Serviciul Acțiuni Speciale, IPJ Ilfov - Serviciul Acțiuni Speciale, IPJ Giurgiu - Serviciul Acțiuni Speciale și IGJR - Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.

AGERPRES

