Mafia mormintelor de lux: Patru escroci au câștigat o avere vânzând ilegal locuri în cimitirul Bellu

''În cauză s-a reținut că, în perioada martie 2025 - martie 2026, inculpații, în contextul efectuării unor lucrări funerare, au indus în eroare două persoane vătămate, folosindu-se de înscrisuri contrafăcute, în unele situații unul dintre inculpați atribuindu-și calitatea mincinoasă de preot al Bisericii Ortodoxe Române, le-au determinat pe persoanele vătămate în diferite rânduri să le achite sume de bani superioare valorii reale a lucrărilor, să contacteze lucrări care nu erau necesare sau să achite în mod repetat valoarea acelorași lucrări'', informează Biroul de presă al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB).
Doi dintre inculpați, în date diferite și folosindu-se de motive nereale, au determinat-o pe una dintre persoanele vătămate să le acorde sume importante de bani cu titlu de împrumut, pe care inculpații nu aveau intenția de a le restitui.
''Activitatea infracțională a inculpaților s-a extins pe o perioadă de un an, prejudiciul produs prin comiterea faptelor fiind de peste 850.000 de lei'', arată sursa citată.
Cercetările sunt efectuate de către organele de cercetare penală din cadrul DGPMB - Poliția Sectorului 6 - Serviciul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București, iar activitățile desfășurate au beneficiat de sprijinul polițiștilor de investigații criminale și specialiștilor criminaliști din cadrul DGPMB - Poliția Sectorului 6 Secțiile 20, 21, 22, 25 Poliție, lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectorului 6, precum și luptătorilor de acțiuni speciale din cadrul DGPMB - Serviciul Acțiuni Speciale, IPJ Ilfov - Serviciul Acțiuni Speciale, IPJ Giurgiu - Serviciul Acțiuni Speciale și IGJR - Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.
