Magistrații Curții de Apel București resping propunerea privind pensiile de serviciu

Judecătorii Curții de Apel București, întruniți în Adunare Generală, luni, au respins propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Magistrații spun că rămân consecvenți în susținerea demersurilor promovate de Consiliul Superior al Magistraturii și Înaltei Curți de Casație și Justiție.

La întâlnirea de luni au fost prezenți 216 din 243 de judecători ai Curții și și-au exprimat respingerea reformei din justiție 215 judecători.

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, coinițiat de Ministerul Muncii și Ministerul Justiției, a fost publicat, miercurea trecută, în procedură de transparență decizională. Potrivit proiectului, pensia nu va depăși 70% din ultimul salariu net, iar vârsta de pensionare a magistraților va crește la 65 de ani într-o perioadă de tranziție de 15 ani.

(sursa: Mediafax)