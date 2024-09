Ce spune una dintre persoanele pe care Traian Băsescu le-a turnat la Securitate: „Nu știu de ce, mă ura prea mult”

Bărbatul a povestit pentru Antena 3 CNN prin ce a trecut în acea perioadă. Traian Băsescu a spus în fața instanței că nu știa despre faptul că informațiile trimise de el ajung la Securitate și a crezut că sunt pentru șefii săi.

„Noi n-am considerat niciodată sau eu, până a venit Revoluția, că cei de la contrainformații sunt Securitate. Eu i-am crezut ai MApN. De fapt, ei transmiteau informații le la Securitate. Abia când am semnat cele două note mi s-a spus: semnează cu Petrov. Niciodată nu am semnat un angajament prin care să accept un nume conspirativ. Legat de notă și faptul că n-am dat detalii prea multe, vă imaginați că la 22-21 de ani nu stăteam doar să ascultăm Phoenix la Dorna sau Marea Neagră”, a explicat fostul președinte.

El spune că notele pe care le-a scris erau obligatorii deoarece așa prevedeau regulamentele militare. O parte din timp el nu a avut însă nicio legătură cu armata dar a dat multe informații.

„Din ce am prezentat noi în nota de constatare, domnia sa a fost elev în primă fază la Marina Civilă. A dat din 1975 informații sub numele Petrov. Noi arătăm mai multe documente în care domnia sa de note sub numele de Petrov. Domnia sa spune că era obligat de regulament. Cum poate să fie obligat de regulamentul militar dacă era civil?”, a transmis CNSAS.

Traian Băsescu a încercat să se victimizeze în fața instanței și a povestit un episod în care a fost pedepsit de superior. Atunci a învățat că trebuie să se protejeze.

„La incidentul cu un coleg, la un apel nu am raportat că nu au venit în unitate trei colegi. Am fost arestat 7 zile pentru că nu am raportat întârzieri de învoire. Ei, eram a 2-a oară în fața situației de a ascunde ceva și nu mi-am asumat riscul. Așa că, în timp ce am încercat să îmi protejez colegii fără să dau detalii, am încercat să mă protejez și pe mine”, a spus Băsescu.

Toate notele informative date de Traian Băsescu la Securitate, așa cum a transmis CNSAS, pot fi consultate pe pagina de internet basism.ro. Tot acolo se află și declarații ale oamenilor a căror viață a fost afectată de colaborarea dintre Băsescu și organele de represiune ale statului.

Ion Bârgău este una dintre victimele lui Traian Băsescu.

„În Constanța, în timpul facultății, mi s-a spus Ionuț Bârgău. Deci el mă știa de Ionuț Bârgău. Și un alt Bârgău în toată facultatea aia n-a fost, și eu m-am căsătorit la 24 de ani”, a explicat bărbatul.

„Cu omul ăsta (n.r. - Traian Băsescu) care m-a privit 25 de ani, vorbesc că după terminare am făcut revedere de la facultate timp de 25 de ani anual, și se uita în ochii mei. Ce-și spunea el în minte? Da, uite l-am turnat pe ăsta, dar de ce l-am turnat? Ce-am câștigat? Ce aveam de câștigat atunci? Că doar nu își propusese în anul trei de facultate să ajungă președinte și turnătoria asta i-ar fi ajutat la ceva. Ori a făcut-o din spirit civic, nu știu de ce, ori mă ura prea mult, deși eu am fost un băiat simpatic în facultatea aia. Că m-a urât el în așa hal încât să spună acele lucruri despre mine e ceva inimaginabil”, a declarat Ion Bârgău.