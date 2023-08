O procuroare din Constanța s-a dezlănțuit în fața unui reporter: „Hai, mai dă-te-n p...a mea!”

Aceasta este procuror din 1997, iar de ceva timp este și înlocuitor al purtătorului de cuvânt. În respectiva calitate, i-a spus unui reporter Spynews „Hai, mai dă-te-n p...a mea!”

Numărul ei de telefon se află pe site-ul mpublic.ro, la rubrica „Purtători de cuvânt” ai unităților subordonate Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța iar jurnalistul voia să afle mai multe detalii despre un caz de mușamalizare a unui accident de muncă și astfel a ajuns să o sune. Însă procuroarea nu a răspuns la telefon.

După circa o oră, acesta a primit un apel de la un număr necunoscut, iar femeia de la celălalt capăt al firului l-a întrebat dur motivul pentru care a fost sunată, fără să se prezinte însă. El i-a spus că este jurnalist și a întrebat-o dacă este din Constanța.

„De ce mă întrebi? Ești de la poliție?”, a replicat aceastam dar reporterul i-a mai spus o dată ce meserie are. „Hai, mai dă-te-n p...a mea!”, a urlat procuroarea, și i-a închis telefonul. Jurnalistul a verificat apoi numărul de pe care a fost sunat și a constatat că este purtătoarea de cuvânt a Parchetului Constanța, așa că sa sunat-o înapoi. Însă femeia i-a răspuns cu o atitudine schimbată dar cu o gramatică a limbii române care lasă de dorit.

„Nu v-am înjurat pe dumneavoastră, ci am înjurat telecomanda de la aparatul de aer condiționat. Scuze, na, dacă vă ajută la ceva! Am în general numerele de telefon cu nume. În momentul îmi apare un număr care nu îl cunosc...Nu m-am referit la dumneavoastră. Nu am auzit când ați spus că sunteți jurnalist”, a afirmat reprezentantul legii.

Procuroarea are un salariu de 15.000 lei pe lună.

Jurnalistul a sesizat instituțiile abilitate și a atașat și un fragment din conversație.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹