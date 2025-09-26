Profesor român, reținut după ce ar fi agresat sexual o elevă de 13 ani

Polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Dragomirești, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui profesor de 59 de ani, bănuit de agresiune sexuală asupra unui minor.

Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița, incidentul s-ar fi petrecut pe 23 septembrie, într-o școală gimnazială din Dragomirești.

În timpul orei de curs, profesorul ar fi tras de mână o elevă de 13 ani și ar fi sărutat-o pe gât, împotriva voinței acesteia.

Bărbatul urmează să fie prezentat vineri, magistraților, care vor decide o eventuală măsură preventivă.

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz.

(sursa: Mediafax)