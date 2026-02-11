Robert Negoiţă - la Poliţie pentru controlul judiciar: Sunt nevinovat şi voi demonstra în instanţă

"Sunt nevinovat şi le voi spune şi judecătorilor în instanţă acest lucru", le-a declarat Negoiţă jurnaliştilor prezenţi în faţa Secţiei 13 de Poliţie, unde trebuie să se prezinte de două ori pe săptămână pentru respectarea obligaţiilor impuse prin controlul judiciar.



El a fost plasat sub control judiciar pe 5 februarie, fiind obligat la plata unei cauţiuni de 800.000 de lei. Totodată, i-a fost impusă interdicţia de a exercita funcţia de primar.



Robert Negoiţă a fost audiat atunci, timp de aproape şase ore, la sediul central al DNA.



Dosarul vizează fapte de abuz în serviciu legate de lucrări de construire şi asfaltare a mai multor străzi în Sectorul 3, care ar fi fost realizate fără documente legale.



Potrivit unui comunicat al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorii de la Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2017 - 2025, a unor infracţiuni asimilate celor de corupţie. Faptele ar fi fost comise de funcţionari publici, cu sprijinul unor complici, şi vizează lucrări de construire şi asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3, care ar fi fost realizate fără documente legale.



În cursul zilei de 5 februarie au fost efectuate percheziţii domiciliare în 11 locaţii situate în Bucureşti şi judeţul Ilfov, dintre care două la sediile unor instituţii publice, iar restul la domiciliile unor persoane fizice sau sediile ori punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.



Au avut loc descinderi atât la sediul Primăriei Sectorului 3, cât şi la locuinţa primarului Robert Negoiţă.



În dosar este investigată modalitatea prin care Primăria Sectorului 3 ar fi construit, din bani publici, un drum pe proprietatea privată a fratelui primarului, Ionuţ Negoiţă, care dezvoltă un proiect imobiliar în acea zonă.



Ancheta a fost declanşată în urma unei investigaţii jurnalistice realizate anul trecut de publicaţia Recorder. Potrivit jurnaliştilor, Robert Negoiţă ar fi folosit resursele Primăriei pentru a construi o şosea pe terenul privat deţinut de fratele său, "aşternându-i" un covor de asfalt chiar în zona în care acesta urma să ridice mai multe blocuri şi un centru comercial.



Este vorba despre un drum de aproximativ un kilometru, construit în spatele Halei Laminor, care permite accesul în zona în care companiile lui Ionuţ Negoiţă intenţionează să dezvolte complexul imobiliar HILS Republica, situat în apropierea staţiei de metrou cu acelaşi nume.



După percheziţii, Robert Negoiţă a organizat o conferinţă de presă la sediul Primăriei Sectorului 3, în cadrul căreia a susţinut că nu i-a construit nimic fratelui său din bani publici. Totuşi, edilul a admis că, în cazul realizării unui drum pe o proprietate privată, "varianta legală era să se facă mai întâi documentaţia de urbanism, exproprierea şi abia apoi construcţia".



El a susţinut că din cauza Primăriei Capitalei nu a putut parcurge toate etapele legale necesare exproprierii terenului pe care a fost construit drumul.

