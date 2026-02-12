Robert Negoiţă contestă controlul judiciar la tribunal

Robert Negoiță vrea să se întoarcă la Primăria Sectorului 3, motiv pentru care a contestat măsura controlului judiciar dispus de procurorii DNA. Judecătorii de la Tribunalul București urmează să analizeze astăzi, 12 februarie, contestația, deși termenul inițial stabilit în dosarul în care primarul este acuzat că a construit un drum din bani publici pentru fratele său era 17 februarie.

Robert Negoiţă a fost plasat sub control judiciar pe 5 februarie, de către procurorii anticorupţie, fiind obligat la plata unei cauţiuni de 800.000 de lei.



Totodată, i-a fost impusă interdicţia de a-şi exercita funcţia de primar.



În dosar este investigată modalitatea prin care Primăria Sectorului 3 ar fi construit, din bani publici, un drum pe proprietatea privată a fratelui primarului, Ionuţ Negoiţă, care dezvoltă un proiect imobiliar în acea zonă.



Ancheta a fost declanşată în urma unei investigaţii jurnalistice realizate anul trecut de publicaţia Recorder. Potrivit jurnaliştilor, Robert Negoiţă ar fi folosit resursele Primăriei pentru a construi o şosea pe terenul privat deţinut de fratele său, "aşternându-i" un covor de asfalt chiar în zona în care acesta urma să ridice mai multe blocuri şi un centru comercial.



Este vorba despre un drum de aproximativ un kilometru, construit în spatele Halei Laminor, care permite accesul în zona în care companiile lui Ionuţ Negoiţă intenţionează să dezvolte complexul imobiliar HILS Republica, situat în apropierea staţiei de metrou cu acelaşi nume.

AGERPRES