Subvenția bucureștenilor, în canistrele șoferilor: 20 de inculpați la STB după o anchetă-fulger a poliției

de Redacția Jurnalul    |    08 Mai 2026   •   17:00
FB STB/Șoferii goleau rezervoarele chiar în timpul programului

Douăzeci de șoferi angajați ai Societății de Transport Public București sunt inculpați pentru furt calificat după ce au furat combustibil din rezervoarele autobuzelor companiei, în timpul programului de lucru, între ianuarie și aprilie 2026.

Potrivit actului de inculpare, faptele s-au produs în perioada 23 ianuarie - 17 aprilie 2026, pe timpul nopții, în incinta Autobazei Nordului din sectorul 1 București. Șoferii ar fi furat combustibil din rezervoarele autobuzelor STB în timpul turelor de lucru.

Percheziţiile au fost făcute pe 7 mai 2026 de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Au participat și polițiști din cadrul Serviciului Transport Public al DGPMB.

Toți cei 20 de inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Printre obligațiile impuse se numără interdicția de a mai desfășura activitate de conducător auto în cadrul STB.

Parchetul precizează că măsurile luate nu aduc atingere principiului prezumției de nevinovăție.

(sursa: Mediafax)

 

