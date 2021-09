Stelian Ion: Am primit semnale, un ministru USR PLUS nu trebuie să participe la numirea procurorilor

Stelian Ion, ministrul demis al Justiției, susține că la nivelul Guvernului este necesară o modificare. Este nevoie de coordonare, a spus reprezentantul USR PLUS. De asemenea, Ion a vorbit despre semnalele pe care le-a primit privitoare la concursul pentru funcțiile de la DIICOT și DNA.

Stelian Ion, ministrul demis de la Justiție, a declarat joi că USR PLUS este dispus să continue guvernarea. Condiția este să se schimbe modul de coordonare, a mai spus Ion.

„Avem toate ingredientele pentru o guvernare de succes, pe multe domenii acest lucru se întâmplă deja. Electoratul ne-a dat un vot, e important să lucrăm bine împreună.... Eu sper să se schimbe modul de coordonare, vreau să vad acțiuni comune ale miniștrilor USR și PNL, eu lucrez foarte bine cu secretarii de stat de la PNL”, a explicat Stelian Ion.

În ceea ce privește procedura de selecție a procurorilor pentru funcțiile cheie de la DIICOT și DNA, ministrul demis a spus că a primit semnale potrivit cărora un reprezentant USR PLUS nu trebuie să se ocupe de aceste numiri.

Este vorba despre maniera în care se discută, nu despre presiuni și nici despre un partid anume, a precizat Stelian Ion.

„Am primit mai multe semnale de-a lungul timpului că un ministru USR nu ar trebui să facă această activitate, eu nu am spus acest lucru răspicat... nu vreau să accentueaz... eu am conștiința împăcată... Nu am simțit o presiune, dar am simțit o tăcere”, a spus Stelian Ion.

Ministerul Justiției pregătește concursul pentru ocuparea posturilor de procuror șef DIICOT, procuror șef adjunct la DNA și șefi de secție la DNA și Parchetul General.

(sursa: Mediafax)