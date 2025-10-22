Viața bate filmul: DIICOT a destructurat o rețea fictivă de spioni a unui fals căpitan SRI

Acesta a creat o structură paralelă de informații, recrutând foști militari și pasionați de arme, cărora le-a oferit legitimații false și i-a trimis în „misiuni secrete” pe tot teritoriul României.

Structura fictivă a SRI, activă timp de 4 ani

Falsul căpitan SRI își selecta oamenii printr-un proces amplu de recrutare, cu teste de operativitate și evaluări psihologice. Fiecare persoană acceptată primea legitimație falsă cu însemnele SRI, serie și număr, stație de emisie-recepție identică celor din dotarea structurilor MAI și MApN, personalizată cu logo-ul SRI, nume de cod pentru comunicare în misiuni.

Gruparea opera cu mașini echipate cu girofaruri și comunicații specializate, iar membrii săi urmăreau persoane „suspecte”, fotografiau obiective și colectau probe, prezentându-se ca angajați ai Serviciului Român de Informații (SRI).

Rețeaua a fost construită între 2021 - 2025 iar în perioada aprilie - iunie 2025 a operat în mai multe județe, interacționând și cu polițiști și angajați ai altor instituții, fără ca aceștia să bănuiască că este vorba de o structură falsă.

Operațiunea DIICOT a inclus 4 percheziții domiciliare în județele Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara, urmate de audieri la sediul DIICOT Alba Iulia, potrivit stiripesurse.ro.

Acuzațiile aduse falșilor spioni

Suspectul principal, un bărbat de 66 de ani, și colaboratorii săi sunt cercetați pentru uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și desfășurarea fără autorizare a activităților de culegere de informații.

DIICOT subliniază că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile procesuale prevăzute de lege pe durata întregului proces penal.

Această anchetă evidențiază gravitatea uzurpării de identitate și riscurile legate de înființarea unor structuri paralele care induc în eroare atât cetățenii, cât și instituțiile statului.