Victor Pițurcă, declarații despre scandalul măștilor MApN: „Eu nu am nimic în comun cu treaba asta, cu măştile, am văzut şi eu la televizor. L-am văzut pe omul ăsta, Gabriel Ţuţu, o singură dată”

"Nu am legătură cu această afacere, eu doar l-am împrumutat pe fiul meu, Alex, să poată să cumpere aceste produse vandute mai apoi MAPN-ului", a declatat Victor Piţurcă.În privinţa legăturilor pe care antrenorul le are cu şeful Romarm, acesta a spus iniţial că nu se cunosc foarte bine, "am fost în biroul acestuia, l-am cunoscut pe omul acesta, dar eu şi fiul meu nu am vândut nici o mască".

"Băiatul meu a vrut să intre în această afacere. După câteva săptămâni, am vrut şi eu să cunosc nişte oameni care i-au propus lui această afacere. Asta a fost. De asemenea, cel la care m-am dus lucra cu o firmă de armament. Eu am cumpărat fosta fabrică de armament de la Filiaşi şi credeam că pot face o afacere în acest sens. Eu de fapt voiam să vând fabrica, el mi-a propus altă... Era vorba de altceva, fabricare de pistoale, etc.

Eu nu am nimic în comun cu treaba asta, cu măştile, am văzut şi eu la televizor. L-am văzut pe omul ăsta, Gabriel Ţuţu, o singură dată, am mai vorbit două lucruri pe whatsapp şi gata. Restul sunt supoziţii care nu au legătură cu realitatea", a mai declarat Victor Piţurcă.

"Singura probă pe care o au procurorii este că am fost în birou la acest domn, o jumătate de oră. Nu ştiu cum au aflat, au mijloacele lor. Poate că acel domn era... nu? Fiind la o instituţie de stat, probabil el avea alte probleme. Nu mă interesează", a mai declarat la Antena 3 CNN acesta.

Întrebat despre afacerile făcute de firma fiului său cu MApN, Piţurcă a spus că "ce MApN? Nu am vorbit cu niciun om din MApN, cu absolut nimeni. Încă o dată vă explic cu ce sunt eu implicat în acaestă afacere. Am împrumutat pe fiul meu să cumpere aceste produse. Produsele care au fost vândute MApN-ului. Au fost mai multe, nu ştiu. Vreau să vă spun că nu am dat nicio declaraţie, nu am semnat nimic din ceea ce mi-a prezentat procurorul, pentru că sunt complet nevinovat, şi consider că este un mare abuz. Este afacerea fiului meu, dar nu e nimic care să îl facă să fie în ilegalitate. Firma cu care s-a asociat fiul meu s-a ocupat de aducerea acestor produse din China. Altfel, cum ar fi făcut afacerea? Firma aceea a luat 40% din profit. De vânzarea produselor s-a ocupat o firmă care ştia să facă această afacere, nu firma noastră. Noi nu am avut nimic de-a face cu aceste produse, ce s-a vehiculat prin presă. Nu există! Iar eu chiar nu am avut nimic în comun cu această afacere, am explicat foarte clar. Fiul meu nu a intermediat nimic. Rolul firmei sale a fost de a investi bani. Eu am trimis banii mei în firma lui Alex, Alex a plătit în China, direct în bancă, banii pentru produsele respective. Eu nu ştiu cum se numeşte cealaltă firmă".

"Eu am băgat bani în firma lui Alex, el s-a ocupat şi eu am trăit cu sufletul la gură până mi-au venit banii înapoi. Nu am comis nicio ilegalitate. Şi el e supărat, nu a semnat nici el nimic. Dar nu a comis nici el vreo ilegalitate", a mai declarat fostul antrenor.

Victor Piţurcă este acum sub control judiciar, spune că nu poate părăsi ţara, i s-a interzis acest lucru şi faptul că nu poate să ia legătura cu cei implicaţi în dosar.

