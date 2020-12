Victorie în instanță pentru Liviu Dragnea. Fostul lider PSD și-a recăpătat dreptul de a munci în penitenciar

DIANA OROS

Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, care ispășește pedeapsa cu închisoarea la Penitenciarul Rahova, și-a recăpătat dreptul de muncă, potrivit unei decizii a Curții de Apel București. Anunțul a fost făcut de Codrin Ștefănescu pe Facebook.

Avocatul Flavia Teodosiu a reușit, sā obtinā la Curtea de Apel București suspendarea deciziei abuzive a ANP, pe baza cāruia i-a fost retras dreptul la muncā! Vā reamintesc cā sancțiunea i-a fost datā in urma unui interviu dat in presā! Pentru cā Liviu Dragnea nu are voie sā vorbeascā și nu are drepturi de nici un fel! Pentru cā actuala putere incā tremurā de spaimā doar când i se pronuntā numele! Bravo, Flavia! Ai reușit sā indrepți un abuz infiorātor și ai demonstrat cā existā magistrați care aplicā corect legea!

Recursul se va depune la Curtea de Apel București, sub sancțiunea nulității

Liviu Dragnea a fost sancţionat după apariţia interviului dat prin Skype fostei sale consiliere şi a rămas fără drept de muncă. Cum zilele de muncă sunt considerate zile executate câştigate, fostul lider PSD a pierdut, din cauza sancțiunii, şansa de a ieşi ceva mai repede din penitenciar.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a transmis atunci că nu a aprobat interviul, ci doar i-a permis lui Liviu Dragnea să comunice online cu apropiaţii, pe Skype.

Liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare de 3 ani şi 6 luni cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman, în 27 mai 2019.