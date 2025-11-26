Vlad Pascu contestă condamnarea de 10 ani

Tânărul, care a primit o condamnare de 10 ani de închisoare, contestă legalitatea sentinței printr-un recurs în casație, acuzând lipsa unor expertize esențiale și erori în interpretarea probelor.

Sentința de 10 ani, pronunțată inițial de Judecătoria Mangalia, a fost confirmată de Curtea de Apel Constanța pe 21 august 2025. Cu toate acestea, avocații lui Vlad Pascu au ales să utilizeze recursul în casație, o cale de atac extraordinară. Această procedură nu implică rejudecarea faptelor. Aceasta se concentrează strict pe verificarea modului în care legea și procedurile judiciare au fost respectate pe parcursul procesului.

Principalul argument al apărării este absența din dosar a unei expertize tehnice care să determine în ce măsură cocktailul de substanțe psihoactive i-a afectat capacitatea de a conduce. În organismul lui Pascu au fost depistate cocaină, amfetamine, metamfetamine și ecstasy. Apărătorii săi se bazează pe o hotărâre recentă a Înaltei Curți. Aceasta a stabilit că simpla prezență a drogurilor în sânge nu este suficientă pentru o condamnare, fiind necesară demonstrarea impactului concret asupra șoferului.

Un alt motiv de contestație invocat de avocați vizează denunțurile formulate de Vlad Pascu la DIICOT. Aceștia susțin că instanțele nu au valorificat aceste declarații. Ele, conform legii, ar fi putut atrage o reducere a pedepsei dacă ar fi ajutat la identificarea altor persoane implicate în rețele de trafic de droguri. Motivul respingerii ar fi fost că informațiile furnizate de Pascu vizau alte dosare penale, distincte de cel în care era judecat.

Cazul a captat atenția publică după accidentul din 19 august 2023. Vlad Pascu, aflat atunci la volanul unui autoturism Mercedes, a intrat în plin într-un grup de tineri care se deplasau pe marginea drumului spre Vama Veche. Impactul a dus la decesul a două persoane și rănirea altora. Controversa s-a amplificat după ce s-a descoperit că poliția îl mai oprise pe Pascu înaintea tragediei. El a fost lăsat să plece, deși existau suspiciuni. Ancheta internă care a urmat a dus doar la sancțiuni minore pentru doi dintre agenții implicați.

În continuare, Înalta Curte de Casație și Justiție va examina strict aspectele de legalitate ale condamnării. Însă fără a reanaliza probele sau circumstanțele faptei. În cazul în care recursul va fi admis, dosarul ar putea fi trimis spre rejudecare la instanța competentă. Decizia finală, așteptată în perioada următoare, are potențialul de a influența decisiv soarta juridică a lui Vlad Pascu.

