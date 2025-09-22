x close
Accident grav la intrarea pe autostrada A6: Sunt implicate un autoturism, un microbuz și un tir

Accident grav la intrarea pe autostrada A6: Sunt implicate un autoturism, un microbuz și un tir

de Redacția Jurnalul    |    22 Sep 2025   •   19:00
Sursa foto: Arhiva Jurnalul

Un accident grav s-a produs luni la intrarea pe autostrada A6. Autoritățile anunță că sunt implicate un autoturism, un microbuz și un tir.

Reprezentanții ISU Timiș anunță că pompierii din cadrul Detașamentului Lugoj și Stației Făget intervin pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma producerii unui accident rutier la urcarea pe A6.

La locul evenimentului au fost trimise o autospecială de primă intervenție si comandă și un echipaj SMURD.

În accidentul rutier sunt implicate un autoturism, un microbuz și un autotren.

O femeie din microbuz este rănită și are nevoie de îngrijiri medicale.

Ea este în stare conștientă și cooperantă, precizează ISU Timiș.

(sursa: Mediafax)

Petru Mazilu, petru.mazilu@mediafax.ro

Subiecte în articol: accident a6 autoturism microbuz tir
