Accident grav pe Calea Văcărești: Cinci mașini și o motocicletă implicate, cetățean străin de 26 de ani la spital

Haos rutier vineri după-amiază în București

Un accident spectaculos a avut loc în Capitală vineri după-amiază, pe Calea Văcărești. Cinci mașini și o motocicletă s-au ciocnit violent în jurul orei 16.05, provocând răniri și blocaje majore.

Intervenția rapidă a poliției și paramedicilor

Brigada Rutieră a Capitalei a fost alertată imediat și a intervenit la fața locului. Polițiștii au constatat implicarea a cinci autovehicule și un moped, conform anunțului oficial.

Din accident, a rezultat rănirea conducătorului mopedului, un cetățean străin de 26 de ani, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Alcool zero la toți șoferii implicați

Toți conducătorii auto prezenți au fost testați cu etilotest, rezultatele fiind clare: "zero". Niciunul nu era sub influența alcoolului, dar circumstanțele exacte rămân sub investigație.

Trafic blocat spre Splaiul Unirii

Traficul a fost restricționat pe sensul către Splaiul Unirii, creând ambuteiaje serioase în zonă. Șoferii sunt sfătuiți să ocolească Calea Văcărești. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul, a transmis Brigada Rutieră.