Accident cumplit, la Garoafa

de Redacția Jurnalul    |    24 Sep 2025   •   11:02
Două autoturisme s-au ciocnit miercuri dimineață pe DN 2, în localitatea Garoafa, județul Vrancea. O persoană a rămas încarcerată, iar traficul se desfășoară pe un singur sens, alternativ.

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că miercuri, în jurul orei 10:15, pe DN 2, în zona localității Garoafa (Vrancea), s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.

În urma impactului, două persoane au fost rănite, una dintre ele fiind găsită încarcerată de echipajele de intervenție.

Circulația se desfășoară pe un singur fir, cu dirijarea polițiștilor, iar valorile de trafic sunt în creștere.

Autoritățile estimează reluarea circulației în condiții normale în jurul orei 11:30.

Poliția recomandă șoferilor să reducă viteza în zonă și să respecte indicațiile echipajelor aflate la fața locului.

