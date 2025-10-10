Accident grav în Cluj: cinci persoane încarcerate, una în stop cardio-respirator, după un impact între trei mașini

UPDATE:

Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor medicale, a fost declarat decesul bărbatului găsit în stop cardio-respirator. Alte 6 persoane primesc îngrijiri medicale, urmând a se stabili care vor fi transportate la spital.

Accident violent pe DN1C

Conform primelor informații transmise de ISU Cluj, pompierii din cadrul Detașamentului Dej au fost solicitați să intervină de urgență la locul accidentului, unde au găsit trei autoturisme avariate și cinci persoane blocate într-unul dintre vehicule.

Echipajele de descarcerare au reușit să extragă victimele, iar salvatorii efectuează manevre de resuscitare asupra unui bărbat aflat în stop cardio-respirator. Celelalte patru victime, conștiente, primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Intervenție amplă a echipajelor de urgență

La locul accidentului au fost mobilizate două autospeciale cu modul de descarcerare, patru ambulanțe SMURD – dintre care una de terapie intensivă mobilă – și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Cluj.

De asemenea, forțe suplimentare de la Punctul de Lucru Jucu au fost trimise în sprijinul echipelor de intervenție.

Trafic blocat pe ambele sensuri

Poliția Cluj anunță că traficul rutier este complet blocat pe ambele sensuri de mers între Livada și Gherla. Polițiștii rutieri efectuează cercetări la fața locului pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.