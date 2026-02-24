O mașină de gunoi s-a scufundat într-o groapă. Accidentul s-a produs în centrul orașului Galați

Mașina aparține companiei gălățene de salubrizare. Pământul s-a surpat în momentul în care autospeciala a încercat să intre principalul bulevard al orașului Galați venind de pe o stradă secundară.

Roțile autospecialei au intrat în pământ. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje cu scopul de a scoate mașină de gunoi din groapă. De asemenea, circulația prin zonă a fost afectată.

Autoritățile susțin că asfaltul din oraș este afectat de gheață și de operațiunea de deszăpezire. De asemenea, orașul Galați este așezat pe un sol moale.

„Gropile apar în felul următor: apa se infiltrează, îngheață când e frig și își mărește volumul, apoi se dezgheață lăsând goluri în asfalt. Acest lucru repetat duce la apariția gropilor pentru că mașinile și autobuzele, la rândul lor, apasă inevitabil pe zonele deja slăbite. Iar fisurile se măresc. Așa apar gropile. În plus, sarea folosită la deszăpezire afectează și mai repede asfaltul. Este un fenomen care se întâmplă peste tot, nu doar la Galați, mai ales în această perioadă. E ceva obișnuit în toate orașele. La toate astea se adaugă faptul că Galațiul se află pe un teren moale”, a scris, pe Facebook, primarul orașului Galați, Ionuț Pucheanu.

(sursa: Mediafax)

››› Vezi galeria foto ‹‹‹