Motociclist de enduro rănit în zona Cisnădioara. Salvamont Sibiu intervine într-o misiune de salvare

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Salvamont Sibiu, tânărul, domiciliat în municipiul Sibiu, a suferit un traumatism la nivelul brațului, existând suspiciunea unei dislocări a cotului. Intervenția este în desfășurare, iar salvatorii montani acționează pentru transportarea victimei în siguranță către echipajul medical care o va prelua pentru investigații și tratament de specialitate.

Intervenție rapidă a salvamontiștilor în zona Cisnădioara

Apelul de urgență a mobilizat echipa de prim răspuns a Salvamont Sibiu, alături de echipa de serviciu din Păltiniș, care s-au deplasat în cel mai scurt timp la locul producerii accidentului.

Zona în care s-a produs incidentul este frecventată de pasionații de motociclism off-road și de trasee montane, iar accesul poate fi dificil pentru autospecialele de intervenție. Din acest motiv, salvatorii montani sunt pregătiți să intervină cu echipamente speciale pentru evacuarea persoanelor rănite din teren accidentat.

La sosirea echipelor de salvare, motociclistul era conștient și cooperant. Acesta a fost evaluat medical la fața locului, iar salvamontiștii au început procedurile de imobilizare și transport către punctul de întâlnire stabilit cu echipajul medical.

Victima urmează să fie transportată pentru investigații medicale

Conform primelor informații, tânărul prezintă o suspiciune de luxație la nivelul cotului, însă diagnosticul exact va fi stabilit după investigațiile efectuate la unitatea medicală.

Salvamontiștii îl transportă pe targă până la locul unde poate fi preluat de ambulanță, urmând ca acesta să fie dus la spital pentru tratament și evaluări suplimentare.

Reprezentanții Salvamont au precizat că misiunea este încă în desfășurare și că toate resursele necesare au fost mobilizate pentru ca intervenția să se încheie în cele mai bune condiții.

Accidentele cu motociclete de enduro necesită intervenții complexe

Accidentele produse în timpul practicării motociclismului de enduro sau off-road sunt adesea dificil de gestionat din cauza terenului accidentat și a distanței față de drumurile accesibile autospecialelor de intervenție.

În astfel de situații, echipele Salvamont joacă un rol esențial, fiind specializate în acordarea primului ajutor și evacuarea persoanelor rănite din zone montane sau greu accesibile. Rapiditatea intervenției poate reduce riscul apariției unor complicații și contribuie la transportul în siguranță al victimelor către unitățile medicale.

Zona Cisnădioara este una dintre cele mai populare destinații pentru iubitorii de natură și sporturi outdoor din județul Sibiu, fiind frecventată atât de turiști, cât și de practicanții de ciclism montan și enduro. Tocmai din acest motiv, autoritățile recomandă respectarea regulilor de siguranță, utilizarea echipamentului complet de protecție și alegerea traseelor adaptate nivelului de experiență.

mediafax