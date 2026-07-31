Margaret Bourke-White și România anului 1940

Născută la New York în 1904, Margaret Bourke-White devenise cunoscută datorită fotografiilor sale dedicate arhitecturii și industriei americane. A fost primul fotograf angajat al revistei Fortune și s-a numărat printre primii fotoreporteri ai revistei LIFE.

Printre realizările care i-au definit cariera se numără documentarea industrializării Uniunii Sovietice, iar mai târziu a fotografiat eliberarea lagărului de la Buchenwald, procesul independenței Indiei și ultimele zile din viața lui Mahatma Gandhi.

România se numără printre ultimele țări europene pe care Bourke-White le vizitează înainte ca războiul să cuprindă întregul continent. Tocmai de aceea reportajul realizat aici are o valoare documentară aparte.

Imaginile sale evită spectaculosul și nu încearcă să transforme Bucureștiul într-un decor exotic. Interesul ei se îndreaptă către oraș așa cum îl găsește, ilustrând arhitectura, instituțiile, spațiile comerciale și oamenii care le animă.

Una dintre cele mai reprezentative fotografii este realizată la „PASSAGIVL BĂNCEI NAȚIONALE”, denumirea înscrisă pe frontonul ramurii dinspre Strada Eugeniu Carada a Pasajului Macca-Vilacrosse. Deasupra intrării apare și anul 1891, care marchează finalizarea construcției proiectate de Felix Xenopol. Portalul monumental, încadrat de cariatide și bogate decorații sculpturale, este fotografiat frontal, iar imaginea păstrează numeroase detalii ale vieții comerciale: reclama magazinului „La Ofițeru”, cu sloganul „Încălțăminte solidă pentru bărbați”, adresa Strada Eugeniu Carada nr. 7 și firmele magazinelor din interiorul pasajului.

Una dintre cele mai spectaculoase imagini ale reportajului este realizată în interiorul Pasajului Macca-Vilacrosse, unde fotografa americană valorifică perspectiva arcadei și a luminatorului din fier și sticlă pentru a crea o compoziție de o remarcabilă forță vizuală. Lumina filtrată prin acoperișul de sticlă, succesiunea coloanelor și perspectiva galeriei accentuează adâncimea imaginii și pun în valoare arhitectura pasajului. Fotografia evidențiază modul în care Margaret Bourke-White combina documentarea riguroasă cu o atenție deosebită pentru construcția imaginii.

În alte cadre apare Cafeneaua Macca, unul dintre cele mai cunoscute localuri ale Bucureștiului interbelic. Firma amplă a cafenelei, inscripțiile „Cafe” și „Billiard”, precum și reclama „Bodega-Aperitiv – Bere Azuga” evocă atmosfera unui spațiu în care comerțul și viața socială se desfășurau într-un decor arhitectural de inspirație occidentală.

Interesul fotografei se îndreaptă și către instituțiile Capitalei. Ea imortalizează Ministerul Propagandei Naționale, surprinzând clădirea modernă, santinela aflată la post și automobilul oficial din fața intrării, elemente care sugerează importanța instituției într-o Europă aflată deja în război.

Ea acordă o atenție deosebită și Căii Victoriei, pe atunci principala arteră a orașului. În imaginile sale apar tramvaie electrice, automobile, birje și mulțimi de oameni îmbrăcați după moda occidentală. Intersecțiile aglomerate, unde polițiștii dirijează circulația de pe platforme speciale, ilustrează ritmul alert al unei capitale moderne, în care tradiția și modernitatea coexistă firesc. Prezența trecătorilor, a cafenelelor și a vitrinelor completează scena urbană și contribuie la imaginea unui oraș activ și cosmopolit.

Reportajul include și imagini din zona Pieței Palatului cu statuia ecvestră originală a regelui Carol I, realizată de croatul Ivan Meštrović, ale Hotelului Athénée Palace, locul preferat al diplomaților și corespondenților străini, precum și din cartierul Cotroceni, unde redă atmosfera mai liniștită a zonelor rezidențiale. Bourke-White nu caută exclusiv monumentele, ci relația dintre oameni și oraș, dintre arhitectură și viața de zi cu zi.

O secvență aparte este dedicată zonei cunoscute drept „Black Bourse”, piața neoficială a schimburilor valutare din centrul orașului. Grupurile de bărbați înfățișate în conversații discrete, limbajul corporal reținut și apropierea dintre personaje ilustrează existența unei economii paralele alimentate de incertitudinile politice și financiare ale Europei aflate în război. Fără a insista asupra dramatismului, fotografa redă o scenă cotidiană care oferă astăzi informații valoroase despre viața economică și socială a Bucureștiului.

Din București, Margaret Bourke-White își continuă călătoria spre Ploiești, unde fixează în imagine sondele, rafinăriile și vasta infrastructură petrolieră românească. Experiența sa în fotografia industrială se reflectă în felul în care construiește imaginile, folosind conductele și structurile metalice pentru a evidenția amploarea instalațiilor petroliere.

Ultima parte a reportajului este dedicată frontierei de pe Prut, unde fotografa restituie memoriei santinelele române patrulând într-un peisaj de iarnă. Fotografiile nu arată confruntări militare, ci atmosfera reținută a unei frontiere aflate într-o perioadă de tensiune, cu puțin timp înainte de evenimentele din vara anului 1940.

Privit în ansamblu, reportajul lui Margaret Bourke-White reprezintă una dintre cele mai importante mărturii vizuale despre România interbelică. Fotografiile sale nu urmăresc excepționalul, ci surprind normalitatea unei societăți aflate, fără să știe, la sfârșitul unei epoci. Tocmai această privire lucidă și lipsită de artificii transformă scenele cotidiene în documente istorice de primă importanță. După mai bine de opt decenii, imaginile realizate la București, Ploiești și pe malul Prutului rămân printre cele mai valoroase reprezentări fotografice ale României anului 1940.