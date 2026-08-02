Mașină electrică sau pe benzină? Calculul real, pe cifre, pentru România

Discuția revine constant la orice masă de familie sau grup de prieteni: cineva pomenește o mașină electrică, altcineva sare imediat cu „da, dar chiar merită?" Urmează o jumătate de oră de teorii, păreri și „am auzit că cineva a zis", iar la final nimeni nu e mai lămurit. Vestea bună este că întrebarea are, acum, un răspuns concret, calculabil până la leu — nu o presupunere, ci o cifră reală, bazată pe prețurile actuale din România.

Adevărul pe care vânzătorul rareori îl spune

Nu există un răspuns universal. Dacă merită sau nu o mașină electrică depinde în primul rând de câți kilometri parcurgi anual și de unde încarci. Pentru cineva care face naveta zilnic și încarcă acasă, la un preț rezonabil al energiei, calculul devine avantajos în câteva luni. Pentru cineva care parcurge puțini kilometri pe an și nu are unde să încarce acasă, diferența s-ar putea să nu se amortizeze niciodată. Iată de ce contează să calculezi propriul scenariu, nu media generală.

Cifrele reale din România, 2026

Potrivit prețurilor de referință din acest an, benzina se vinde la aproximativ 9,2-9,4 lei/litru, motorina la 10,3-10,5 lei/litru, iar GPL-ul la circa 4,5-4,6 lei/litru, cu variații zilnice. Energia electrică pentru încărcare acasă costă, în medie, aproximativ 1,35 lei/kWh.

Făcând calculul pentru 100 de kilometri parcurși: o mașină electrică cu un consum mediu de 17 kWh/100 km, încărcată acasă, costă aproximativ 23 de lei. O mașină pe benzină, cu un consum mediu de 7,5 l/100 km, costă în jur de 68 de lei pentru aceeași distanță — de aproape trei ori mai mult. La un parcurs anual de 15.000 de kilometri, diferența se traduce într-o economie de peste 6.000 de lei doar la energie/combustibil, potrivit calculelor publicate de platforme specializate românești.

Un exemplu concret, bazat pe monitorizarea reală cu contor inteligent a trei mașini electrice folosite zilnic (Peugeot e-208, Hyundai Kona și Hyundai Ioniq), arată un consum total de 429 kWh într-o lună obișnuită de utilizare — adică aproximativ 579 de lei pentru alimentarea a trei mașini. Parcurgerea acelorași distanțe cu mașini pe benzină ar fi costat cu peste 2.000 de lei mai mult, în aceeași perioadă.

Nu doar combustibilul contează

Costul real de deținere a unei mașini nu se rezumă la prețul de pe etichetă sau la cel al energiei. Trebuie adăugate service-ul și uzura, asigurarea, deprecierea și eventualele subvenții disponibile la achiziție. Mașinile electrice au, în această privință, un avantaj clar: nu necesită schimburi de ulei, filtre de motorină, curea de distribuție sau ambreiaj, iar impozitul auto pentru vehiculele electrice rămâne minim, de doar 40 de lei pe an în 2026. Pe de altă parte, prețul de achiziție al unei electrice rămâne, în multe cazuri, mai ridicat decât al unui echivalent pe benzină, iar acest decalaj trebuie luat în calcul în ecuația de amortizare.

Benzina, GPL-ul sau dieselul rămân, uneori, alegerea corectă

Un calcul onest nu trebuie să favorizeze automat varianta electrică. Pentru cineva care parcurge distanțe mari, GPL-ul rămâne o soluție competitivă: prețul pe litru este cu aproximativ 55% mai mic decât al benzinei, chiar dacă un vehicul pe GPL consumă cu 15-20% mai mult în litri, iar amortizarea instalației se face rapid, în 6-12 luni, la kilometraj ridicat. Dieselul rămâne avantajos peste 20.000 de kilometri anual, datorită consumului redus cu 20-30% față de benzină, deși costurile de întreținere sunt mai ridicate. Iar benzina continuă să inspire, pentru mulți șoferi, un tip de libertate fără compromisuri: alimentezi rapid, oriunde, fără să depinzi de aplicații, stații ocupate sau un wallbox acasă.

Unde poți calcula exact pentru cazul tău

Platforme românești precum Estimez.ro, SmartPreț sau GPS Online oferă calculatoare gratuite, actualizate constant cu prețurile zilnice la combustibili și energie electrică, unde poți introduce propriul kilometraj anual, tariful la curent și modelul de mașină folosit ca referință, pentru a obține un cost real pe kilometru, personalizat, nu media generală a pieței.

Niciun calculator nu îți poate transmite senzația de liniște la o sută la oră cu un motor electric sau bucuria unei luni întregi fără oprire la benzinărie. Dar poate face, în locul tău, calculul obositor care altfel îți mănâncă serile — transformă o senzație într-o cifră și o presupunere într-un răspuns. Decizia finală rămâne, totuși, a ta.

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